連簽領證件都要用台北通 員工酸：北捷馬屁拍得最徹底

台北市長柯文哲推出台北通APP後，頻傳強推事件及侵犯民眾個資疑慮，北市議員黃郁芬指出，有北捷有員工投訴，北捷要求所有員工換發新員工證，但只能用台北通簽領，引發內部熱議，北捷則表示，如果不想以台北通簽領，也可使用其他方式。

北捷為推廣台北通APP，先前公告配合市府實施實名制，要求上班員工或洽公人員進出場館時，需用悠遊卡綁定台北通進行實名制，員工則在實名制後，還需再刷識別證打卡，被黃郁芬批，「多此一舉」，市府為衝高台北通使用率，簡直無理。

近期黃郁芬再度接獲北捷員工陳情指出，近期要求員工全面換發員工證，但只能用台北通簽領，引發內部討論，更譏笑說「市府各單位就數台北捷運公司拍馬屁拍得最徹底」。

黃郁芬表示，先前屢屢向台北市政府反應台北通個資問題，以及北捷不該強制員工使用台北通實名制，沒想到北捷不思改進，還進一步祭出「更新員工證必須綁定台北通」規定，所有員工換發新的員工證，都要使用台北通，再一次用台北通綁架市府員工，就為了衝高柯文哲要求的使用次數。

北捷表示，為了節能減碳減少書面紙本表單，才會利用台北通作為領取新版識別證E化阡領紀錄，簽收過程未涉及個資外用情況，但為了提供多元E化簽收管道，將增加公司內部運物管理系統或其他系統QR碼等，併同作為簽收方式之一。