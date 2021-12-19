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北市跨年只能用綁台北通悠遊卡通關 議員籲放寬限制

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市跨年晚會為方便民眾進場，設置「綁定台北通的悠遊卡快速通關」。圖為去年跨年晚會情況。聯合報系資料照
北市跨年晚會為方便民眾進場，設置「綁定台北通的悠遊卡快速通關」。圖為去年跨年晚會情況。聯合報系資料照

北市跨年晚會倒數，儘管Omicron變異株來勢洶洶，桃園防疫旅館交叉感染危機也未解，北市府跨年仍規畫不限進場人數，為避免數十萬人潮湧進市府前廣場，實聯制大排長龍，北市府今年新設「綁定台北通的悠遊卡快速通關」，卻遭議員質疑，柯市府強推台北通，要求開放記名悠遊卡可快速通關。資訊局回應，目前數十萬人持有的敬老卡及學生卡，均屬台北卡範疇，後端已紀錄聯繫方式，本身已是實聯制，直接嗶卡入場即可。

全台最夯的跨年晚會北市府前廣場跨年，往年都吸引數十萬人潮湧進市府前廣場，並欣賞台北一零一煙火，儘管去年因疫情，北市府跨年晚會有人流控管，今年則是仍規畫管制區，但不限制人流上限， 預期恐湧入數十萬人潮擠進北市府前廣場。

為了避免民眾入場，為掃QR code實聯制大排長龍，北市府今會在每個入口開設數個「綁定台北通的悠遊卡快速通關」通道，相較掃實聯制至少5到10秒，快速通過將可直接嗶卡不到1秒即可進場，不過北市議員吳沛憶質疑，為何跨年實聯制僅能靠卡綁定台北通的悠遊卡，恐僅是為柯文哲力推的台北通衝高普及率。

吳沛憶表示，悠遊卡記名服務早在台北通之前就已推出，疫情期間也不斷鼓勵、提醒民眾使用記名悠遊卡搭乘捷運，不然就掃QR code實聯制，民眾應該只需在悠遊卡公司官網或悠遊付申請記名即可，另外，學生卡也是有記名，記名悠遊卡可與台北通脫鉤，若為了讓民眾快速入場，除台北通外，也應可使用其他方式。

對此，北市資訊局長呂新科表示，記名悠遊卡的相關資料是記錄在悠遊卡公司；綁定台北通的悠遊卡，實聯制資料是存放在台北市政府的雲端資料庫，兩者負責保存個資的單位不同。由於跨年實聯制是介接台北通系統，為讓習慣用悠遊卡民眾快速入場，才會建議悠遊卡綁台北通。

不過呂新科也指出，這次民眾跨年實聯制入場方式其實很多，除使用台北通APP，也可用綁定台北通的悠遊卡靠卡通關，另外，65歲以上長者持有的敬老卡及學生卡，均屬於台北卡範疇，後端已經紀錄聯繫方式，本身已經是實聯制智，所以直接嗶卡入場即可。

北市觀傳局長劉奕霆表示，為了推廣台北通，加上方便民眾使用方式，除敬老卡、學生卡外，也會鼓勵民眾採綁定台北通的悠遊卡方式快速通關。

悠遊卡 北市 跨年晚會

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