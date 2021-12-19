希望市集聯手咖啡爽節 支持新北在地小農

新北農業局今日舉辦為期兩天的第7屆咖啡爽節，現場超過60個攤位，多達86個品牌，不僅販售咖啡，也有斜槓職人精美手作及新北小農優質農特產品。農業局長李玟說，目前除了19處希望市集據點，也成立美味農業得來速協助農產銷售，與進駐淡水及區公所的無人販賣機智慧市集等等。

今年的咖啡爽節超過60個攤位，咖啡品牌多達86個，為歷屆最多，不僅販售咖啡，也有斜槓職人精美手作及新北小農優質農特產品，咖啡師推出耶誕限定的特調咖啡「愛情麋鹿」，選用本市青農生產的洛神花與精選手沖咖啡作結合，創造出酸酸甜甜如同愛情的口感。

另外，今日也同時舉行第五屆全國手沖咖啡競賽，透過醇度、甜度及風味等咖啡重要元素進行評選，250位報名經廝殺篩選後，現場多達80位來自全國的頂尖咖啡師參賽，除了在學學生、環島咖啡師外，也有母親帶著兒女一同參賽等。

獲得前三名的施志忠、郭哲維、石廷宇三位咖啡師十分年輕，但經驗非常豐富。獲得冠軍的咖啡師施志忠表示，手沖咖啡看似簡單，其實每個環節都是學問，不同的水溫、水量、沖泡時間、手法，都會影響到最後的結果，需要一次一次不停地嘗試，才能找到理想的風味。

李玟說，秉持先創通路、再開農路精神，積極協助農友拓展銷售通路，目前已建立19處各具特色的市集據點，同時積極推廣線上通路及智慧市集，透過成立美味農業得來速協助農產銷售，也於淡水輕軌及區公所設立無人販賣機智慧市集，減少人群接觸的同時也能創造農產商機，