新北平安晚會福音解籤超夯！ 民眾爭相與耶誕女郎合影

新北今晚舉辦耶誕平安晚會，許多民眾下午就到現場逛園遊會，其中「福音解籤攤位」人氣超夯，排隊人潮比美食攤位還要長；另外市府還有員工裝扮耶誕老人、耶誕女郎、麋鹿、聖誕樹等，不定時在會場穿梭並發放糖果，吸睛裝扮讓許多民眾爭相上前合影留念。

新北歡樂耶誕城廣受好評，今晚也將舉辦耶誕平安晚會，不過活動從下午三點就開跑，不只有許多學童詩班，還有媽媽團體、警察團體合唱團，不少家長帶小孩參與，現場氣氛相當溫馨，許多人在舞台前一坐就是一下午。

而在活動主舞台之外，也有平安晚會園遊會，除有多個美食、文青及遊戲攤位外，還有很特別的「福音解籤攤位」，現場有眾多牧師透過聖經金句為民眾解謎津，讓現場都被坐滿。現場牧師表示，現場人員會先詢問民眾想了解自己哪方面的事情，再由牧師禱告並抽取福音經文卡，來向民眾解釋其中不懂的內容。

另外，市府為鼓勵大家做愛心，也準備捷安特電動腳踏車、美福飯店及小蒙牛火鍋餐劵等上百項獎品摸彩，還有喜憨兒手工餅乾免費發送限量300份。市府員工還裝扮耶誕老人、耶誕女郎、麋鹿、聖誕樹等，不定時在會場中發放幸福糖果，相當吸睛，許多家長帶著孩童領取糖果，也很多路過民眾搶著要合影留念，現場歡樂聲不斷。