疫後銀髮共餐轉型！ 永和永貞里健康講座搭配課後取餐

本土疫情趨緩一段時間，許多活動也以新模式進行，新北市永和區永貞里就在本周舉辦長輩共餐暨健康講座，讓長輩在疫後解悶之際也能補充健康知識，共餐方式更改為課後取餐，打造安全健康新生活。

永和永貞里這次的共餐暨健康講座於安溪壇舉辦，邀請永和耕莘醫院骨科醫師戴仲文主講「退化性關節炎健康講座」，許多長輩一早就迫不及待報到，與左右鄰居好友們相聚寒暄，活動現場相當熱鬧。

講座開始後長輩們都認真聆聽如何預防及延緩衰老。民眾王女士表示，這次活動不但用餐的防疫措施做得好，還特別請來醫生講授健康知識，感謝永貞里用心辦理共餐活動，「啾甘心耶」！

永貞里長薛凌亞說明，里內老年人口比逐年增加，截至109年底65歲以上長者已超過21％，而營造一個銀髮樂齡里是她的心願，自107年起與永和耕莘醫院合作，108年則成立社區關懷照顧據點，辦理共餐及健康講座，鼓勵長輩們走出家門。

薛凌亞提到，永和寸土寸金，要找到一處適合里民們休憩、聊天與活動的場所實在不容易，後來在努力下終於在107年找到安溪壇作為社區照顧關懷據點的場所，感謝壇主蔡金堂免費提供場地，嘉惠里內長輩。