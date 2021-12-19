許台南火車站前1個願望！ 圓環改造成人行活動廣場

台南市交通局與社大合作，正透過系列公民參與活動引動市民關注台南火車站站前空間環境未來改變，並收集市民對於火車站前空間及交通意見，以作為鐵路東移下站前交通環境改善的參考。多場的體驗、規畫工作坊、線上問卷、深度訪談，部分參與民眾不想保留圓環的功能，希望將站前圓環改造成為友善人行以及市民活動的廣場。

開車來台南市區旅遊的民眾都會遇到沒地方停車的問題，特別是假日特別嚴重。 長期關注舊城區交通的市議員謝龍介認為應該利用鐵路東移大破大立的機會做好規畫，火車站前交通最大問題是停車，若能在圓環下方設地下停車場，有助於紓解停車問題，西門圓環也可往這方面規畫。他認為，站前圓環有北門、成功、中山路及富北街，圓環的設計也有它的巧妙處，進步的城市，交通環境的設計是車不與人相爭，任何規畫都要審慎、長遠評估，若有失準，問題還是會存在。

長期以來，台南火車站前交通環境除了停車問題外，另一癥結是地下道遊民問題，因缺乏管理又較暗，當然會有遊民在此。謝龍介表示，若設置地下停車場，除有車、有人，還有人管理，自然讓遊民離開，而且配合接駁車，也可紓解舊城區景點的交通問題。

有民眾表示，火車站周圍1.5公里沒有大型超市，癥結就是停車位不足，若能藉由站前環境改造，增加停車位，除了讓交通更順暢，居民的生活也會更方便。

台南市交通局與台南社區大學綠交通研究所正以共學合作的方式，從觀察體驗到空間規畫，透過多場次工作坊累積民眾意見，讓公務員，交通研究社群及市民大眾同堂共學，有效探討城市未來願景，學習如何讓城市更永續的移動與生活方式，整個活動已進入尾聲，今天下午是最後1場，15日的第4場由公運處處長吳俁之以10年交通實務經驗，與民眾開談道路設計，路權，再由「標線改造台灣路」交通達人帶領民眾模擬規畫道路標線，再開展想像圓環空間的未來改變。

系列活動每一場活動都吸引多樣的族群參與，如護理師，攝影工作者，交管系學生以及倡議無障礙行走空間的身障族群等，透過綠交通研究社所設計的友善討論方法，每一場都凝結許多市民意見，多數市民對於台南站前空間及步行環境都感到不滿意，深切盼望行人友善步行環境，而且希望不要再通行地下道，還給行人平面行走的權利。第4場規畫工作坊討論台南車站前空間，4組中有3組不想要保留現行圓環的功能，而是將圓環改造成為友善人行以及提市民活動的廣場