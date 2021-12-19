新北福山天惠堂歲末關懷 侯友宜贈匾感謝

新北市福山天惠堂今日舉辦土城區中低收入戶歲末關懷，發放民生物資，以發揚一貫道人飢己飢、人溺己溺精神；市長侯友宜前往參拜感謝，並贈「德澤眾生」匾額及感謝牌。

依據民政局發布的資料，位於新北市土城區文筆山上的福山天惠堂，成立於民國90年，主祀明明上帝，是土城區一貫道道親重要的信仰中心。因積極推動公益慈善事業，多次獲選新北市績優宗教團體表揚。

福山天惠堂今天舉辦歲末關懷活動，發放民生物資，嘉惠約1600戶中低收入戶，並捐贈住宅用火災警報器給獨居老人，提升安裝普及率，維護居家安全。

市長侯友宜在低溫的天氣中，前往接受捐贈與致贈感謝牌。他在福山天惠堂主委羅銀祥的帶領下，向明明上帝上香祈福，致贈「德澤眾生」匾額及感謝牌表達感謝。

侯友宜致詞表示，福山天惠堂不僅每年提供低收入戶歲末關懷救濟金、清寒家庭喪葬補助及獎助學金等社會救助，還長年深耕社會教化，捐助許多功德，也希望以此精神，祈求國泰民安、國家團結往前走。

民政局長柯慶忠表示，堂方舉辦新春拜年祈福活動、道德培育講座、淨化社會講座、學生夏令生活營、親子讀經班，藉此推動孝道及品格教育，增進家庭親子關係更和諧，廣受好評。

福山天惠堂主委羅銀祥表示，福山天惠堂主祀明明上帝，又名「無極老母」，佛堂陳設點有一盞油燈代表「無極老母」，象徵天地萬物的無極能量，假日有許多山友來此朝聖。堂區周邊有志工以自然農法栽種10多種食用蔬菜舉辦老人共餐，近百名長者熱情參與。