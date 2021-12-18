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三貓計畫2.0啟動 貓空迎茶神體驗封茶活動

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
黃珊珊表示，北市府從2015年開始推動「三貓計畫」，今年重新整頓推出2.0版本，讓更多人看見貓空獨特的茶產業文化特色。記者鍾維軒／攝影
黃珊珊表示，北市府從2015年開始推動「三貓計畫」，今年重新整頓推出2.0版本，讓更多人看見貓空獨特的茶產業文化特色。記者鍾維軒／攝影

為推廣貓空商圈茶產業特色文化與貓空山城的觀光資源，北市商業處輔導貓空休閒產業社區發展協會，辦理「2021貓空孝道傳承感恩封茶暨冬至迎茶神」，台北市副市長黃珊珊也共襄盛舉。除了迎茶郊媽祖進行山城遶境儀式，並與知名作家吳若權分享孝道文化，體驗貓空獨特的封茶活動。

黃珊珊表示，貓空商圈擁有特殊自然風貌及濃厚人文歷史，是登山、品茗及賞夜景之熱門休閒遊憩地區，北市府從2015年開始推動「三貓計畫」，今年重新整頓推出2.0版本，透過動物園整體升級、地區發展整備、人本交通配套、體驗經濟推廣、特色景點營造及整合行銷等6大工作，讓更多人看見貓空獨特的茶產業文化特色。

貓空休閒產業社區發展協會總幹事張侑霖表示，「孝道傳承感恩封茶」與「冬至迎茶神」活動邁入第7個年頭，成了貓空地區每年度極具獨特歷史文化意義的年度慶典活動，活動中融合貓空自然地貌、文化導覽及人文歷史等元素，透過一日輕旅行體驗，讓更多人瞭解貓空山城的獨特魅力。

張侑霖說，為感謝一整年的風調雨順與平安豐收，迎請護佑茶商的茶郊媽祖前來貓空參加感恩豐茶祭，並結合貓空商圈特色店家辦理特色市集販售特色茶葉及茶葉伴手禮，另由知名作家吳若權分享孝道文化，再透過毛筆將對家人的感動與感恩書寫成一封信，傳遞心中最真摯的情感。

北市產發局表示，今天的貓空歲末感恩盛典讓大小朋友滿載而歸，除了深刻體驗齊心迎茶郊媽祖遶境儀式的感動，買好買滿貓空特色茶文化產品，並親筆寫下滿滿對家人的感謝話語。

知名作家吳若權分享孝道文化，再透過毛筆將對家人的感動與感恩書寫成一封信，傳遞心中最真摯的情感。記者鍾維軒／攝影
知名作家吳若權分享孝道文化，再透過毛筆將對家人的感動與感恩書寫成一封信，傳遞心中最真摯的情感。記者鍾維軒／攝影

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