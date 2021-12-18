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重陽大橋封橋檢測結構安全 後天起至明年1月3日需改道
三重重陽大橋是新北三重往來台北士林重要橋樑，新北市府為維護大橋鋼纜結構安全，將於今年12月20日至明年1月3日的平日凌晨0時至5時30分辦理鋼纜微振動量測作業，建議民眾依引導提早改道。
工務局長詹榮鋒指出，市府針對新北境內17座特殊結構車行橋梁增訂「特殊性橋梁維護管理計畫」，藉由定期辦理纜索的索力量測，作為進行養護維修的重要分析資料，保障用路人安全。
工務局補充說明，重陽橋為新北管理的斜張橋，是靠鋼索的拉力將橋稱起及平衡，但有時經過地震或河水沖刷，樑柱可能會遭侵蝕，工程將以儀器測試相關安全係數有無達到標準，並進行相關補強。請民眾於作業期間依引導提早改道，工程若遇雨則會順延，請民眾見諒。
養工處說明，本次鋼纜微振動量測分兩階段進行。第一階段預定於12月20日至28日間的平日凌晨0時至5時30分，先行量測往台北市車道側之鋼纜，屆時將全線封閉往台北方向之汽、機車道，建議經過民眾提早改道由福德北路銜接台北橋。
第二階段則預定於12月29日至明年1月3日平日凌晨0時至5時30分，量測重陽橋往新北市車道側之鋼纜，屆時會封閉往新北市方向的機車專用道及一線汽車道，騎乘機車民眾可改由民權西路接台北橋；駕駛汽車則可以單線車道通行，動線不受太大影響。
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