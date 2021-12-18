新北「海砂屋條例」三讀通過 未來可依法限期強拆

新北市議會昨三讀通過「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」草案，未來可針對高氯離子建築物（俗稱海砂屋）新增限期強制拆除重建等強制作為，其中還對釘子戶祭出最高6萬元罰鍰，可連續處罰，必要時將斷水斷電，盼加速新北市海砂屋重建速度；條例最快農曆年前可上路。

工務局指出，新北市境內列管之海砂屋共有113件，因以往沒有條例強制約束，導致拆除重建進度延宕，影響公共安全。市府為此訂定自治條例，並將針對民國84年6月30日以前申報施工勘驗之建物辦理海砂屋的鑑定、補強防蝕、拆除重建及補助等相關事宜，以保障民眾權益及居住安全。自治條例待內政部審查後即會公告實施，最快農曆年前可以正式上路。

工務局表示，未來自治條例實施後，民眾若在規定情況下，沒有限期停止使用及限期拆除，可處新台幣3萬元以上6萬元以下罰鍰，並得按次處罰，必要時可依建築法規定強制拆除，拆除費用由所有權人負擔；針對不願搬遷的釘子戶，則可連續處5000元以上6萬元以下罰鍰，必要時得依行政法規定停止供水、供電。

工務局長詹榮鋒說，為加速海砂屋拆除及重建、避免安全疑慮，民眾海砂屋完成拆除後可依照主建物面積，向工務局申請補助，每平方公尺補助新台幣20元，每戶最高補助20萬元，但若在核定後超過3年未拆除之海砂屋，補助費用則每年遞減至最低20%。

詹榮鋒指出，海砂屋拆除後，未來可依照基地條件選擇多元都更機制，包含防災都更、危老重建、一般都更等多元都更方案，而依照自治條列內容，經濟或社會弱勢者也能在海砂屋拆除重建後，申請社會住宅予以安置或租屋補貼，市府也會提供重建法令、融資管道及工程技術事項等，讓民眾能早日有新家園。