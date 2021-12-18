楊文科為侯友宜綁圍巾 兩首長比愛心促客家美食

新北歡樂耶誕城舉辦「好客竹縣月來樂耶誕」市集，今新北市府與新竹縣府合作展售新竹縣農漁特產及客家文化體驗，共同行銷兩縣市客家文化及旅遊產業，現場新北市長侯友宜與新竹縣長楊文科互相圍上「友誼藍染圍巾」，兩首長並一同比愛心展現新北市及新竹縣的友好情誼。

楊文科現場回贈特色柿餅，象徵兩縣市在客家文化、農特產品、觀光旅遊合作交流，同時展現新北市及新竹縣好柿成雙。

侯友宜表示，感謝楊文科縣長帶來精彩傳統文化表演、客家美食，新北市境內大約有64萬客家鄉親，在各個領域大放異彩，正因為這群人在這個城市努力打拚，才有今日新北市繁榮，楊縣長帶來172萬斤柑橘，新北市一定會與農會、果菜公司共同努力，將他們全部賣光，也歡迎新竹縣的鄉親，能趁著耶誕城機會來新北市作客。

楊文科表示，客家人說「人情好、食水甜」，意思是只要彼此感情好，喝水都是甜的，第一次來到新北市，除了帶來傳統方口獅、鼓舞表演，也帶來了東方美人茶、水蜜桃、柑橘等新竹縣最優秀農產品，希望透過新北市401萬人口龐大消費力，取得漂亮銷售業績，也歡迎新北市的朋友，能到新竹縣的老街、古道走走。