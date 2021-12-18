命名活動「岩清飆」遭下架 北市捷運局：憂討論失焦

北市捷運工程局第二區工程處日前在社群平台舉辦「潛盾金剛命名大賽」，其中「岩清飆」獲得人氣獎項，因符合時事引發討論，事後卻將其下架。對此，捷運局第二區工程處今日表示，雖然工程成功引起關注，但討論內容與工程無關，因此先下架。

潛盾機為捷運工程必要機具，作用與重要性較少人所知，替潛盾機命名引發網路參與立意甚佳，北市捷運局卻將討論度極高的「岩清飆」下架，北市議員吳沛憶就認為，無法延續討論相當可惜，應善用命名大賽聚集之討論與人氣，並呈現命名成果，充分發揮命名大賽效益。

吳沛憶指出，即使捷運局將「岩清飆」下架，但仍受到熱烈討論，轉發達200餘次，可見仍具話題性。目前捷運局二工處社群平台案讚人數5824人，顯有進步空間，未來可研議加入潛盾機科學原理、職業試探、職業安全及對捷運工程的重要性等相關內容，擴增成效。

對此，北市捷運工程局二工處今日受訪時說，舉辦命名活動是為了要推廣捷運工程，雖然結果引起大家目光，但民眾的討論內容與捷運工程主軸無關，擔心模糊焦點，也希望能聚焦在捷運工程，畢竟潛盾機也是很重要的東西。