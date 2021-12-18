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北市「市政遊程」3年完全相同 議員批了無新意

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
市政參訪團將新增人氣景點白石湖吊橋。本報資料照片
市政參訪團將新增人氣景點白石湖吊橋。本報資料照片

北市府辦理的市政參觀行程，供里民參加，但市議員王欣儀發現，市政遊程內容、路線，近幾年幾乎年年相同、了無新意，大多是翡翠水庫、動物園、貓纜、孔廟，107、108年還有6條「市政遊程」可供各里擇一參加，但這兩年甚至還砍了2條。對此，觀傳局表示，會定期滾動檢討市政遊程內容，擴增景點，符合需求。

王欣儀說，她接獲許多里民陳情，近幾年參加北市府辦理的市政參觀行程，發現市府提供的市政遊程內容、路線幾乎年年相同、了無新意，希望市府能多些創意，開發新的遊程景點，提供各里多元選擇，吸引更多里民願意參加。

她發現，這4年市政參觀景點，107、108年共有6條「市政遊程」可從觀傳局提供的景點清冊裡再自選2個景點搭配，但109年及110年市政遊程卻減少「親山樂水郊遊台北」和「古意新姿享趣台北」，景點包括翡翠水庫、動物園、貓纜、茶推廣中心，以及士林官邸、孔廟、大龍街。

王欣儀說，現在保留的4條市政遊程，無論是名稱或景點、路線皆與過去3年完全相同，難怪年年參加的里民會覺得愈來愈無聊。既然每年花費8百多萬委外辦理參觀活動，不該成為行禮如儀、消耗預算。

另外，議員王鴻薇也說，現在市政參訪團有增加新北市地點，應該增加到10個點以上，議員陳重文也說，基隆、桃園也很近，可以納入。不過議員邱威傑說，雖然市政參訪是帶阿公阿媽去玩，但既然是市政參訪名義，但還是留在台北市比較好，讓民眾知道更多市政建設成果。

觀傳局出，近年持續開發新景點、展延參觀範圍，110年共計有79處景點，其中新增景點有國立台灣博物館園區、白石湖吊橋、中正紀念堂、台北流行音樂中心文化館、新北市深坑、石碇老街等等。

另外，市政參觀活動自選行程以上午、下午各一處景點為原則，並有市政遊程的套裝行程可供選擇，目前申請團體以自選景點為多數，觀光傳播局會定期滾動檢討市政遊程內容擴增景點，因應實際需求。

翡翠水庫 觀傳局

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