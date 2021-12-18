疫情撑不下去？ 北市員工餐廳將朝美食街模式招商

台北市政府市政大樓員工餐廳，提供近萬名市府員工平價餐點，最低65元，民眾來用餐也只要70元，「俗擱大碗」，但近來不敵疫情，用餐人數狂跌近七成，從每天上千人僅剩一天二三百人，讓廠商決定提前解約，明年重新招標。不過，台北市議員認為，客人流失恐與北市府管制、壓低價格，影響餐點美味。對此，市府公管中心表示，未來將採多元招商，不限定賣自助餐，不排除規畫美食街。

議員王浩指出，用餐人數狂跌，恐不只是疫情原因，「嘴巴最好投票工具」，在信義計畫區，員工餐廳得天獨厚， 柯文哲對員工要求很多，應該把員工餵飽，結果樓下員工餐廳都顧不好，讓北市府成美食外送平台的熱區，市府應該想想辦法。

公管中心指出，員工餐廳委外辦理，租金一個月18萬、水電費約19萬，可使用坪數約一千坪。員工自助餐65元，一主菜3配菜，一般民眾70元。

王浩說，吃飯不會因為便宜就吃，建議市府效法一些員工餐廳作法，提供多元選擇，即便餐點價格高，食物好吃仍會有客人。議員張茂楠也建議可找連鎖業者進駐經營。

公管中心主任趙光中說，原本廠商從2019年起簽約6年，現已決定提前解約，只做到明年3月底。重新招商可能會調整規則，不限制是自助餐，或是不壓低價格，並開放讓廠商找其他業者一起合作對象，朝多元方式經營，公管中心也會針對菜單、價格評估，但還是希望餐點對市府員工有優惠價，才能維持員工餐廳的概念。