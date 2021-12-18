給予心理慰藉 台南實物愛心銀行溪南分行設心靈糧食架

台南市目前設置10處實物愛心銀行，猶如社區中的柑仔店，讓弱勢民眾可以挑選所需物資，其中，溪南分行為首家公辦民營的實物愛心銀行實體店面，近日增設「心靈糧食架」，擺放各類書籍讓民眾帶回家，希望能給予心理上的慰藉。

南市府從2年前開始，與民間團體合作設置10處實物愛心銀行，服務全市37區弱勢民眾，溪南分行則委託ihope愛希望全人關懷協會承辦，服務溪南全區弱勢家戶，截至上月已服務4868戶，受益1萬2771人次。

社會局長陳榮枝表示，台南市實物愛心銀行實體店面如同社區中的柑仔店，有各種食品、民生物品實體陳列在層架上，讓民眾可以自由挑選自己所需的物資，增加民眾的選擇性及自主性。近日實物愛心銀行溪南分行增設「心靈糧食架」，架上擺設各式書籍，到分行領取物資的家庭都能挑選一本自己想閱讀的書籍帶回家，在生理需求滿足時，也能補充心靈糧食，達到身心俱足的感受。

台南市ihope愛希望全人關懷協會理事長柯婌文說，實物銀行服務的家庭往往都在面對生活中的各種困難與挑戰，分行則提供物資協助克服難關，盼藉由取閱書籍，從中獲得安慰和力量，分行所在的新美商圈店家也都熱情響應，捐贈許多優良書籍，讓心靈糧食架不虞匱乏，提供更多能量。