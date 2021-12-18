公投出現零星狀況 北市2人撕毀選票觸法

四大公投今天上午8時開始投票，部分投票所傳出爭議。北市內湖、大安區傳出2件撕毀選票件，市選委會呼籲，只要領了選票就無法更換，不得將選票攜出或撕毀，不要觸法。

北市內湖、大安區2件撕毀選票件，因投票民眾嫌選票不乾淨要更換，但依規定不能更換，該民眾沒有將票投進票匭，反而撕毀。

對此，市選委會表示，公投票可以領了不圈選，只領部分公投票也可以，但只要領了就一定要投進票匭，不得將公投票撕毀或攜帶出去，否則將違反公民投票法。

另外，北市萬華區一投票所，有民眾帶公司的職名章去投票，而非私章，選務人員為了謹慎，第一時間未讓該民眾投票。市選委會說，因未帶私章也可按指紋，該民眾已經完成投票。

另有媒體接獲民眾投訴，指稱在南港區某投開票所拿到選票進入投票亭後，準備要蓋第三張票時，竟發現該選票已被圈選「不同意」，選務人員無法確認是否是該民眾自己蓋的，請他繼續完成投票，後來該民眾是蓋廢票。

市選委會查明後發現，該南港國小1164投票所，發票時已讓民眾確認公投票，但民眾蓋完後走出遮屏，宣稱第三張公投票已被蓋不同意，要求換票，跟民眾說明公投票領取一次為限，並說明發票人並無圈選工具，發票也讓民眾確認公投票無誤。認為是民眾自己所圈選。