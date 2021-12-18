快訊

公投民調只是表面樂觀？ 國民黨憂投票率低和新北「破口」

不忍了！李靚蕾開戰BY2妹Yumi 嗆「我提供證據，謝謝」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公投出現零星狀況 北市2人撕毀選票觸法

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
四大公投今天上午8時開始投票。記者楊正海／攝影
四大公投今天上午8時開始投票。記者楊正海／攝影

四大公投今天上午8時開始投票，部分投票所傳出爭議。北市內湖、大安區傳出2件撕毀選票件，市選委會呼籲，只要領了選票就無法更換，不得將選票攜出或撕毀，不要觸法。

北市內湖、大安區2件撕毀選票件，因投票民眾嫌選票不乾淨要更換，但依規定不能更換，該民眾沒有將票投進票匭，反而撕毀。

對此，市選委會表示，公投票可以領了不圈選，只領部分公投票也可以，但只要領了就一定要投進票匭，不得將公投票撕毀或攜帶出去，否則將違反公民投票法。

另外，北市萬華區一投票所，有民眾帶公司的職名章去投票，而非私章，選務人員為了謹慎，第一時間未讓該民眾投票。市選委會說，因未帶私章也可按指紋，該民眾已經完成投票。

另有媒體接獲民眾投訴，指稱在南港區某投開票所拿到選票進入投票亭後，準備要蓋第三張票時，竟發現該選票已被圈選「不同意」，選務人員無法確認是否是該民眾自己蓋的，請他繼續完成投票，後來該民眾是蓋廢票。

市選委會查明後發現，該南港國小1164投票所，發票時已讓民眾確認公投票，但民眾蓋完後走出遮屏，宣稱第三張公投票已被蓋不同意，要求換票，跟民眾說明公投票領取一次為限，並說明發票人並無圈選工具，發票也讓民眾確認公投票無誤。認為是民眾自己所圈選。

投票 選委會 公投

延伸閱讀

警政署：投入3萬餘名警民力 護公投票所維安

新竹民眾投完四張票 卻把地方公投票帶出投票所被逮

王力宏事件影響投票率？ 趙少康：公投比八卦重要萬倍

受限防疫規範 新北統計2474人無法投公投票

相關新聞

受限防疫規範 新北統計2474人無法投公投票

今天是公投日，民眾因天氣變冷影響投票意願外，目前在居家隔離或居家檢疫者，不能去人潮聚集的場合，因此無法投票，且台灣無通訊...

獨／新北影視城一波三折 22億土地兩次延期招商

新北市打造林口影視城，在林口北區域已有民視及TVBS進駐，剩下一塊林口力行段第四種產業專用區1.34公頃土地，原民視租下...

公投出現零星狀況 北市2人撕毀選票觸法

四大公投今天上午8時開始投票，部分投票所傳出爭議。北市內湖、大安區傳出2件撕毀選票件，市選委會呼籲，只要領了選票就無法更...

工程移植樹木大量死亡 新北市府：若違反規定將開罰

新北市府今年初將別處工地的樹木移植至淡水公司田溪口海岸、藍海橋旁空地，但該處河口強風、多鹽，有46棵樹木出現樹皮脫落、枝...

天冷人潮冷清免排！ 總統投票地秀朗國小一早多為長者

今為公民投票日，永和秀朗國小一早人潮不多、不用排隊，且其中多為長者，來投票的民眾表示，感覺天冷的確影響投票率，而這次只有...

北市企業設置幼兒托育設施 勞動局最高補助300萬

為了營造友善職場，北市勞動局放寬企業設置托兒設施與措施規範，鼓勵企業設置新型態托兒服務，如「職場互助教保服務中心」與「居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。