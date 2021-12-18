工程移植樹木大量死亡 新北市府：若違反規定將開罰

新北市府今年初將別處工地的樹木移植至淡水公司田溪口海岸、藍海橋旁空地，但該處河口強風、多鹽，有46棵樹木出現樹皮脫落、枝枒枯萎情形。新北市議員鄭宇恩憂心，樹木恐凶多吉少，要求市府改進。新北市府說，將於20日辦理會勘，若違反規定，將依法開罰。

市府近期陸續將不同工地的喬木、台灣欒樹、黑板樹移至淡海新市鎮，其中公司田溪口海岸旁空地有40棵，藍海橋旁空地有6棵樹木有嚴重損傷。

鄭宇恩表示，藍海橋旁的40棵台灣欒樹，因為河口強風、多鹽等環境因素，均出現樹皮大面積剝落、枝枒枯萎的狀況，部分樹木還有底部腐朽情形，樹木栽植旁也充滿營建廢棄物，根部周圍還有樹木移植時應拆除的黑色網袋，這些樹木恐怕都活不下去。

鄭宇恩指出，樹木移植、新植、維護都很需要專業的技術，不同樹種也有不同生長適應的環境，移植過程的斷根、修剪與移植後的定植、支架、維護都很重要，任一環節出現疏漏，都可能使樹勢衰微進而死亡。

鄭宇恩表示，市府應積極輔導各局處及公所移植、新植樹木時，要落實樹木移植綱要原則。若無法做好移植步驟及後續維護，將使河口綠地成為樹木墳場，且浪費公帑。

新北市工務局指出，這2塊空地是養工處的地，但因為也有其他單位向他們借地移樹，目前暫無法確定這46棵樹是哪個單位負責，他們會在20日辦理會勘，確認主責單位與損毀情形後，要求該單位依契約財閥廠商。