快訊

王力宏深夜上線2舉動網酸「心虛了」 周董被曝光速切割

一走路就膝蓋痛、腳跟痛？專家教你正確走路2關鍵

工程移植樹木大量死亡 新北市府：若違反規定將開罰

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府因工程因素，將樹木移植至淡水，但卻因缺乏維護，樹木幾乎都快死亡。圖／新北市議員鄭宇恩提供
新北市府因工程因素，將樹木移植至淡水，但卻因缺乏維護，樹木幾乎都快死亡。圖／新北市議員鄭宇恩提供

新北市府今年初將別處工地的樹木移植至淡水公司田溪口海岸、藍海橋旁空地，但該處河口強風、多鹽，有46棵樹木出現樹皮脫落、枝枒枯萎情形。新北市議員鄭宇恩憂心，樹木恐凶多吉少，要求市府改進。新北市府說，將於20日辦理會勘，若違反規定，將依法開罰。

市府近期陸續將不同工地的喬木、台灣欒樹、黑板樹移至淡海新市鎮，其中公司田溪口海岸旁空地有40棵，藍海橋旁空地有6棵樹木有嚴重損傷。

鄭宇恩表示，藍海橋旁的40棵台灣欒樹，因為河口強風、多鹽等環境因素，均出現樹皮大面積剝落、枝枒枯萎的狀況，部分樹木還有底部腐朽情形，樹木栽植旁也充滿營建廢棄物，根部周圍還有樹木移植時應拆除的黑色網袋，這些樹木恐怕都活不下去。

鄭宇恩指出，樹木移植、新植、維護都很需要專業的技術，不同樹種也有不同生長適應的環境，移植過程的斷根、修剪與移植後的定植、支架、維護都很重要，任一環節出現疏漏，都可能使樹勢衰微進而死亡。

鄭宇恩表示，市府應積極輔導各局處及公所移植、新植樹木時，要落實樹木移植綱要原則。若無法做好移植步驟及後續維護，將使河口綠地成為樹木墳場，且浪費公帑。

新北市工務局指出，這2塊空地是養工處的地，但因為也有其他單位向他們借地移樹，目前暫無法確定這46棵樹是哪個單位負責，他們會在20日辦理會勘，確認主責單位與損毀情形後，要求該單位依契約財閥廠商。

新北市景觀處表示，景觀處每年會針對工程承辦人、廠商及監造單位講解樹保條例規定、違法之錯誤態樣、樹木移植綱要及樹木修剪方式，並辦理樹木修剪認證課程。市府有規定領有合格證人員才能辦理樹木移植與修剪。若廠商違反規定，後續將依法開罰。

新北市府20日將派員到場檢查，若有違規情形，將依契約依法開罰。圖／新北市議員鄭宇恩提供
新北市府20日將派員到場檢查，若有違規情形，將依契約依法開罰。圖／新北市議員鄭宇恩提供

淡水 黑板樹

延伸閱讀

新北議長指侯友宜「四個都同意」 新北市府發聲明否認

淡水鄧公國小英語教育再升級 情境教室先增2間

三芝茭白筍農損剩3成 市議員助農友爭救助

三芝國小操場翻新 市議員、學生跑步慶祝

相關新聞

獨／新北影視城一波三折 22億土地兩次延期招商

新北市打造林口影視城，在林口北區域已有民視及TVBS進駐，剩下一塊林口力行段第四種產業專用區1.34公頃土地，原民視租下...

台北燈節開幕 一路熱鬧到跨年

2021台北燈節「七彩八寶新世界」昨天起揭幕，活動將串連府前「台北最High新年城2022跨年系列活動」，一路熱鬧到明年...

工程移植樹木大量死亡 新北市府：若違反規定將開罰

新北市府今年初將別處工地的樹木移植至淡水公司田溪口海岸、藍海橋旁空地，但該處河口強風、多鹽，有46棵樹木出現樹皮脫落、枝...

天冷人潮冷清免排！ 總統投票地秀朗國小一早多為長者

今為公民投票日，永和秀朗國小一早人潮不多、不用排隊，且其中多為長者，來投票的民眾表示，感覺天冷的確影響投票率，而這次只有...

北市企業設置幼兒托育設施 勞動局最高補助300萬

為了營造友善職場，北市勞動局放寬企業設置托兒設施與措施規範，鼓勵企業設置新型態托兒服務，如「職場互助教保服務中心」與「居...

海砂屋自治條例三讀過關 危及安全新北可強拆

新北市議會昨日三讀通過「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」草案，針對高氯離子建築物(海砂屋)擬定自治條例，新增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。