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北市企業設置幼兒托育設施 勞動局最高補助300萬

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市勞動局與勞動部提供企業托育設施或措施補助，第一年最高300萬元，往後若要維護更新教具、設施，每年也能或最高補助50萬元；照片為企業設置的幼兒園。圖／聯合報系資料照
北市勞動局與勞動部提供企業托育設施或措施補助，第一年最高300萬元，往後若要維護更新教具、設施，每年也能或最高補助50萬元；照片為企業設置的幼兒園。圖／聯合報系資料照

為了營造友善職場，北市勞動局放寬企業設置托兒設施與措施規範，鼓勵企業設置新型態托兒服務，如「職場互助教保服務中心」與「居家式托育服務」等，搭配企業托育補助，第一年經費做最高可達300萬，今年1月到11月間，就有6家企業有設有勞工子女幼兒園，分攤勞工育兒煩惱。

勞動局表示，有鑑於北市企業單位型態多有不同，內部空間有限或員工分散，北市勞動局鼓勵企業可以多加設置新型態托兒服務模式，如職場互助教保服務中心與居家式托育服務等，搭配北市對於企業托育的相關補助，可以替企業創造有形的人力資本。

勞動局長陳信瑜指出，北市今年度截至11月底，共計設置了6家職場互助教保服務中心及勞工子女幼兒園，企業除增進了性別友善形象外，也分攤了育有幼兒勞工的煩惱，進而提升勞工對於企業的向心力、留任率及穩定度，打造職場友善托育環境。

陳信瑜說，勞工是企業最大資產，解決勞工問題，讓勞工安心工作，企業就能永續經營，勞動局會持續輔導企業單位投入勞工托兒服務，解決勞工托兒問題，讓他們在育兒與工作間得到平衡。

勞動局說明，企業在設置托兒設施完成後，包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、社區公共托育家園、兒童課後照顧服務中心，中央勞動部和北市勞動局第一年最高經費補助300萬元。

勞動局也提醒，往後也可以申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助50萬元，如果雇主提供受僱者子女送托於托兒服務機構之托兒津貼或居家式托育服務者，每年最高補助60萬元。

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