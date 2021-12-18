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海砂屋自治條例三讀過關 危及安全新北可強拆
新北市議會昨日三讀通過「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」草案，針對高氯離子建築物(海砂屋)擬定自治條例，新增強制拆除重建等，並針對釘子戶可開罰最高6萬元罰鍰，必要時將斷水斷電，盼加速新北海砂屋重建速度，待內政部審查後即會可公告實施，最快過年前正式上路。
新北市境內列管海砂屋共113件，以往因無條例強制約束，導致拆除重建進度延宕影響公安。工務局指出，許多海砂屋一樓因是店面並非實際居住，因此屋主常不願配合拆遷。頂樓則因常有違建，違建面積沒有拆遷補助，因此也常育到頂樓屋主不願配合拆遷狀況。
新北市府制定海砂屋自治條例後，可針對84年6月30日前申報施工勘驗之建物辦理海砂屋的實施鑑定、補強防蝕、拆除重建及補助等相關事宜。
自治條例訂有海砂屋限期停止使用及限期拆除認定標準，建築物所有權人若違反條例逾期未拆，可處3萬元以上6萬元以下罰鍰，必要時可依建築法規定強制拆除，拆除費用由所有權人負擔。針對不願搬遷釘子戶，則可連續處5千元以上6萬元以下罰鍰，必要時可停水、停電。
工務局長詹榮鋒說，為了加速海砂屋拆除重建速度，避免因時間過久造成建築物老化、降低安全性，海砂屋完成拆除後可依照主建物面積，向工務局申請補助，每平方公尺補助新台幣20元，每戶最高補助20萬元，但在核定後超過3年未拆除之海砂屋，補助費用則每年遞減至最低20%。
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