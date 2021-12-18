獨／新北影視城一波三折 22億土地兩次延期招商

新北市打造林口影視城，在林口北區域已有民視及TVBS進駐，剩下一塊林口力行段第四種產業專用區1.34公頃土地，原民視租下後開始動工，但隔了7年反悔退租，新北市經發局因此變更為標售土地底價近22億元，但今年8月底開始標售後，延期兩次都尚未有廠商投標，新北市經發局表示，已調降投標金額，期吸引業者投標。

林口新市鎮土地經規劃整理後，推動新北影視城期待打造為媒體科技園區，緊鄰林口棒球場、由文化二路及信義路圍成的影視旗艦區，目前已有民視總部進駐、TVBS正進行開發細節規劃。

一旁原標租的1.34公頃土地，2013年時同樣由民視得標，不過民視開發一波三折，契約途中向經發局提出民眾抗議、戶外拍攝缺乏隱蔽、產業變化、新媒崛起、疫情衝擊等等因素，前後7年周旋4次，最後終止全部契約，導致履約保證金全數沒收，興建工程進度達59%的建物也全部拆除。

今年8月地上物全數拆除並回填土方後，經發局考量地價上漲，為免租金風險提升且大型企業需長期持有土地，故於8月底改為標售方式賣出市地，但標售作業遲遲無廠商投標，第一次公告截止日為10月30日、之後改為12月14日，但日前14日截止日到期仍未有廠商投標，經發局因此將投標金降為5千萬元，再次拉長截止日至明年1月27日，期有企業出資買地。

新北市議員陳明義表示，能夠拿出22億買土地的企業，又怎會拿不出投標金？認為降低投標金至5千萬元，只是降低投標門檻，跟是否能順利標售土地無關。他認為土地賣出或出租應審慎評估，以達新北財政最大效益。民進黨議員參選人李宇翔表示，市有土地閒置，就是市民的損失，經發局應檢討標售策略，讓土地盡快活化使用，除了能增加市庫，也能創造更多工作機會，讓當地更加繁榮。

新北市經發局表示，標售期間數家業者表示有興趣，但近期營造成本較高、企業需較長時間評估投資效益。另為確保投資方營運規劃符合產業定位、納入林口新市鎮開發獎勵優惠，經發局酌修招商內容並延長等標期。