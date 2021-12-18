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台北燈節開幕 跳舞主燈配動人歌聲嗨翻全場

中央社 / 台北17日電

2021台北燈節「七彩八寶新世界」今天開幕，由會跳舞的主燈「NEW」及搖滾天王伍佰＆China Blue、金曲歌后魏如萱等，陪民眾度過載歌載舞的精彩夜晚。

北市觀光傳播局表示，台北燈節「七彩八寶新世界」今天起連續10天，每天晚間5時至10時，在萬華火車站站前廣場、康定路、艋舺大道、西園路及艋舺公園周邊登場。

今晚7時燈節開幕，台北市長柯文哲點亮史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，最新科技加上九天民俗技藝團與樂團大象體操共同演出精彩的主燈秀，「NEW」長達3分鐘的舞蹈配上絢爛燈光，向世界祈福，祈求來年能平安順利。

表演邀請魏如萱與曾獲葛萊美獎的音樂家司馬傑（Jamii Szmadzinski）合作。司馬傑以拿手的電子小提琴帶來一連串組曲暖身，接著與魏如萱一起演出歌曲「晚安晚安」、「你啊你啊」及「彼個所在」。

之後搖滾天王伍佰＆China Blue上場，熱唱「世界第一等」、「煞到你」、「愛情限時批」等，現場氣氛熱烈、尖叫聲不斷，最後以「你是我的花朵」嗨爆全場。

原訂2月登場的2021台北燈節受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延後舉辦，觀傳局表示，台北燈節歷經重重考驗終於登場，在疫情延燒1年後更具意義，希望能為民眾帶來療癒與新希望。

因應疫情後新常態，今年採線上線下混合式辦理，除了到現場感受到七彩炫麗的燈節氣氛，也可透過線上直播同步參與台北燈節，線上特別節目可深入了解萬華艋舺的歷史，並看到每件藝術作品的設計故事。

觀傳局說，活動期間，每晚7時、假日下午2時起，還有美聲歌手齊豫、金曲最佳樂團董事長樂團、金曲新人?te壞特等接力演出，還有在地陣頭、台北市立交響樂團、台北市立國樂團等，表演節目多元，陣容堅強，歡迎民眾共襄盛舉。

交響樂團 北市 疫情

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