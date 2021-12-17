未出席國民黨「民主守夜」 侯友宜在淡水抽查防疫旅館

防疫旅館春節專案已於12月14日正式啟動，新北市長侯友宜今晚前往淡水某防疫旅館抽查，關心相關防疫措施，並未出席國民黨「民主守夜」活動。侯友宜表示，防疫旅館絕對要做好嚴格把關，落實春節專案的執行，阻絕病毒於境外，不要有疫情破口。

在抽查時，侯友宜指示民政與衛生等機關就「7+7」民眾所提疫苗接種資料進行實地查核，也再次向業者宣導，國外新變異Omicron病毒持續流行蔓延，新北對於防疫工作更不能輕忽，尤其是防疫旅館，更是防疫守護的第一道防線。

侯友宜說，這幾天桃園跟台北都有發生防疫旅館染疫事件，在管控路線上做的不是那麼落實，造成防疫旅館環境感染，新北市在春節期間，必須要做好嚴格管控，因為國外疫情並沒有舒緩，而且Delta跟Omicron來勢洶洶，每天境外個案都有十幾例，所以必須更加防範。

侯友宜表示，最擔心的就是加強版的健康管理的同住家人，因為涉及到同住家人沒有設電子圍籬，但是要不斷提醒，除了要打兩劑疫苗以外，也要避免搭乘大眾運輸、前往人潮擁擠處或餐廳等等，這些都要靠同住家人自我約束。

新北市總計有31家防疫旅館、2946個房間，侯友宜表示，為免防疫破口而讓病毒趁隙進入社區，請新北轄內31家防疫旅館業者，持續落實「紅、黃、綠區」的場域風險控管、掌握環境清消與人員裝備防護。