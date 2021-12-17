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台北燈節今晚開幕 氣溫爆冷、人潮破千

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
2021台北燈節「七彩八寶新世界」活動今起揭幕。記者楊正海／攝影
2021台北燈節「七彩八寶新世界」活動今起揭幕。記者楊正海／攝影

2021台北燈節「七彩八寶新世界」今起揭幕，活動將串連府前「台北最High新年城2022跨年系列活動」，一路熱鬧到明年。受疫情影響，因燈節主燈區及親子區設有管制區，加上晚間氣溫驟降「爆冷」，人潮不如往年燈節，不過仍吸引上千人特地前來觀賞點燈。

今年主燈點燈儀式在受疫情影響最大的萬華舉行，雖然近日發生中研院及防疫旅館群聚等事件，北市府因應「新常態」，仍依照既定規模舉辦活動，管制區域內人數並無設限。昨晚點燈後，展開連續10天活動，每天17時至22時在萬華火車站站前廣場及康定路、艋舺大道、西園路、艋舺公園周邊登場。

昨晚7時點燈儀式，由市長柯文哲主持開幕。柯文哲指出，從2017年台北燈節到西門町舉辦，成功繁榮西區，讓軸線翻轉，受到疫情影響，希望2021台北燈節能吸引人潮，帶動地方發展。

柯說，原本燈節應該在元宵節舉辦，因疫情延期，像在耶誕節辦燈節，不過未來10天活動，拜託大家遵守防疫規定，戴口罩勤洗手保持社交距離，也希望民眾趕快去打疫苗。

今晚開幕活動由曾獲得葛萊美獎的Jamii Szmadzinski司馬傑帶來一連串組曲揭開序幕，柯文哲到現點亮史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，最新科技加上九天民俗技藝團與大象體操共同演出的主燈秀，令民眾感到驚豔，壓軸由搖滾天王伍佰＆China Blue登場，炒熱現場氣氛。

觀傳局指出，今年台北燈節開幕 「線上Ｘ線下」混合式辦理，也有會跳舞的主燈「NEW」，是台北燈節有史以來的創舉。即日起至12月26日，歡迎民眾到艋舺一遊，除了賞燈還能嚐嚐當地小吃美食。

2021台北燈節「七彩八寶新世界」活動今起揭幕。記者楊正海／攝影
2021台北燈節「七彩八寶新世界」活動今起揭幕。記者楊正海／攝影

疫情 艋舺 柯文哲

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