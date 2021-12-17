快訊

防疫旅館群聚染疫 陳時中一句話讓桃園人覺得被貼標籤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北通過火災預防自治條例 違反者最久停業30天

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
消防局說明，此次修法針對民眾辦理1千人以上之活動，不論在公、私有場地將全部納管，且依參與人數最早應於活動45天前提出申請。圖／新北市消防局提供
消防局說明，此次修法針對民眾辦理1千人以上之活動，不論在公、私有場地將全部納管，且依參與人數最早應於活動45天前提出申請。圖／新北市消防局提供

新北市議會今日三讀審議通過「火災預防及民間辦理大型群聚活動自治條例」，內容針對KTV等八大場所，規定火警受信總機不得強制關閉、自助洗衣店應設置偵測瓦斯設備，並修正民眾辦理大型群聚活動申請範圍及期限，違規者最高可處10萬元並停業30天。

消防局長黃德清指出，有鑑於2020年4月台北市錢櫃KTV大火，疑似因施工逕自關閉消防安全設備及場所自衛消防編組應變能力不足等，造成重大人命傷亡。因此新增條文要求歌廳、舞廳、電影院、指壓按摩、KTV等八大場所，其火警受信總機應具有強制啟動地區警報音響功能，違者得依次開罰6千至3萬元罰鍰；經處罰後仍不改善者，將處以最高停業30日。

場所樓地板面積達300平方公尺以上者，包廂應播放避難逃生安全說明影片，在發生緊急狀況時，應切換播放避難逃生訊息，且場所開業前應辦理自衛消防編組演練，違者可依次開罰1至5萬元罰鍰。

另外，同年11月台南市發生自助洗衣店瓦斯氣爆事件造成4人送醫，為避免類似慘案再發生，也針對24小時無人自助洗衣店祭出規範，要求業者設置嚴禁煙火標示、滅火器、液化石油容器防止傾倒固定裝置、瓦斯及一氧化氮自動偵測警報器，並連動自動遮斷裝置，違者得處2至10萬元罰鍰，多次不改善者最高可處停業30天或停止使用液化石油氣。

黃德清表示，過去新北市僅民間在私有場地辦理的大型群聚活動訂定相關規範，統計2020年至今年3月，於新北市辦理的98件大型群聚活動，其中在私有場地辦理17件、公有場地辦理81件，因此，此次修法針對民眾辦理1千人以上之活動，不論在公、私有場地將全部納管，且依參與人數最早應於活動45天前提出申請，違者最高處2至10萬元，並得命立即停止活動。

新北市議會今日三讀審議通過「火災預防及民間辦理大型群聚活動自治條例」，KTV等八大場所不得強制關閉火警受信總機。圖／新北市消防局提供
新北市議會今日三讀審議通過「火災預防及民間辦理大型群聚活動自治條例」，KTV等八大場所不得強制關閉火警受信總機。圖／新北市消防局提供

KTV 火災

延伸閱讀

因應北市錢櫃大火 新北議會三讀通過火災預防自治條例

金門不動產公會捐贈285只住警器 免費送鄉親申請安裝

三鶯線工程灌漿模板塌陷釀3死2傷 侯友宜勒令停工

新北市全災型智慧化指揮監控平台 奪WITSA智慧城市首獎

相關新聞

獨／吃尾牙都沒錢 新北勞工局為臨時人員爭取文康費

年關將至，疫情也開始舒緩，許多公司行號開始籌辦尾牙活動，就連政府機關也不例外，新北市就業服務處共有324名員工，但因其中...

「有愛大聲唱」公益演唱明登場 新北警派員交通管制

從明天開始到下個月2日為止，連續三個禮拜的周六、日晚上，於新北市三重區捷運新莊線先嗇宮站3號出口旁廣場，舉辦6場「Goo...

新北通過火災預防自治條例 違反者最久停業30天

新北市議會今日三讀審議通過「火災預防及民間辦理大型群聚活動自治條例」，內容針對KTV等八大場所，規定火警受信總機不得強制...

金山商圈推動創生 金好鴨嘉年華週日登場

金山商圈發展協會與金山區公所、溫泉協會以及文化部共同推動地方創生，週日(19)日於金山中山溫泉公園，舉辦『中山溫泉公園-金好鴨嘉年華』活動，現場表演、攤位還有手作DIY活動，適合大小朋友、親子到金山一日遊，感受金山在地特有的創生能量與人文魅力。

「狗狗天堂」音樂劇登場 孩子學習尊重生命

一群由婆婆媽媽組成的彩虹媽媽，每年都到瑞芳國小進行耶誕音樂劇的演出，今(17)日透過音樂劇「狗狗天堂」，讓學生了解生命的重要性並且要尊重生命，學生也對於淺顯易懂的演出獲得許多啟發。

淡水屯山里搓湯圓 長者志工大學生同慶冬至

新北市淡水區屯山里社區號召長者舉辦搓湯圓活動，現場還有聖約科大的學生到社區服務學習，以及農會家政班的志工也一同參與，老師帶著長者，進行動健康運動，學生與阿公阿嬤們一起活動身體，在寒冷的冬天裡十份溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。