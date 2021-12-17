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新北耶誕城快樂行 市議員助偏鄉親子圓夢

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
連續三年，新北市議員林裔綺攜手台北客運業者，帶偏鄉地區學子到新北板橋參加歡樂耶誕城。 圖／觀天下有線電視提供
連續三年，新北市議員林裔綺攜手台北客運業者，帶偏鄉地區學子到新北板橋參加歡樂耶誕城。 圖／觀天下有線電視提供

連續三年，新北市議員林裔綺攜手台北客運業者，帶偏鄉地區學子到新北板橋參加歡樂耶誕城，今(17)日舉行行前會，今年有包括瑞芳，九份，澳底，鼻頭，菁桐，十分的國小學生，可以到前往耶誕城，讓師生都相當感動。

新北市耶誕城今年照常舉行，每年吸引眾多的民眾前往觀賞、進行親子活動，是新北市在歲末送給所有新北市市民最大的禮物。這個活動也是偏鄉孩子最期待前往觀賞，但因為交通較遠、家長工作較為繁忙，到新北耶誕城與家人、耶誕老人同樂成為孩子們年末最大的願望。

這個願望三年前林裔綺議員開始幫忙實現，裔綺議員爭取台北汽車客運公司協助，台北客運公司除了派出豪華遊覽車載送親子、更為參加的每位親師生準備一份麥當勞餐，三年來已經有近千位親師生參加這一個充滿快樂回憶的活動。

市議員林裔綺表示，瑞平雙貢四區每一個孩子都是他的孩子，照顧好每一個孩子、讓每一個孩子有最好的學習、為每一個家庭創造最大的幸福是他一直在追求和創造的，這三年來很感謝台北客運公司協助，讓近千個孩子和家長可以到新北耶誕城共同享受快樂的耶誕城氣氛、創造最好的親子活動回憶。

台北客運公司協理呂燦亮也很感謝四區民眾對公司的支持和肯定，能促成孩子和家長們有不一樣的耶誕城親子活動、建立親子的情誼、創造家庭幸福感也是台北客運的經營目標，幾年來每每看到參加耶誕城親子遊，孩子們滿滿的笑容，就覺得很值得。

「我爸爸媽媽都不聽我的話、說沒空帶我去」一個幼兒園孩子來告訴我，鼻頭國小李延昌校長轉述這位孩子的心聲。從第一年的貢寮區學校、去年的雙溪及瑞芳區、今年的平溪區及瑞芳區都是各校校長及學校團隊積極規劃和協調，甚至要排除各種因素和遊說家長鼓勵帶孩子們一起參加，各學校團隊所為的不只是孩子到耶誕城玩、更希望的是家長陪著孩子創造的幸福感。

校長李延昌還表示，東北角學校以小校居多、這幾年透過策略聯盟校群運作、結合並活化各校有限人力、發揮各項經費與資源最大效能共創各校經營的價值，就是偏鄉策略聯盟目標「照顧好每一個偏鄉的孩子」。

親子 瑞芳

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