汐止長青里友善流浪狗 獲動保金質里長獎

動保意識抬頭，新北市政府「2021友善動物傑出里長獎」，選出了3名「金質里長獎」，其中一位就是汐止區長青里長陳建興，里內位處五指山區，之前流浪貓狗幾百隻，在與動保處及飼養員的協助下，現在猫狗有更好的保護，與人共存，流浪貓狗也大幅減少，獲得肯定。

在汐止五指山區，流浪狗問題一直存在，如何讓社區和流浪貓狗和平共處，市府動保處和陳建興里長，前幾年就推出餵養人制度、也為流浪貓狗進行結紥手術，不過，之前卻也發現有人在山上放捕獸夾，造成多隻流浪狗受傷，甚至腳斷了，極端的方式，一般民眾也沒法接受，這些陳里長都有協助相關單位一起去清捕獸夾，這幾年來默默付出保護動物，今年也獲頒新北市政府「2021友善動物傑出里長?」還拿到最高榮譽的金質獎。

長青里長陳建興說，汐止五指山區之前有很多的流浪貓犬，最多的時候有200多、300隻，經常成群在一起，有時候人車經過，還會追車追人，一度讓地方很困擾，之前也因為部分愛爸愛媽不忍流浪狗餓肚子，就會將飼料丟在路邊讓他們吃，但是，卻也造成環境衛生問題，造成社區民眾也不諒解，後來在配合動保處飼養人計劃後，就擔任了與社區居民間的橋樑，配合動保處TNVR，再加上汐止公所協助幫忙，一直改善，配合飼養員大動作捕捉結?，協助動物救援、並且協助將小流浪貓狗送養等等。

陳建興指出，雖然，數據上現在大概剩下四、五十隻，事實上減少的流浪貓犬更多，因為，一直以來還是有人餵養野放，所以，一直以來很不能接受將貓狗丟到這裡野放的人，也曾經到基隆市政府抗議過，另外，加上也有住戶友善飼養，包括會提供經費買飼料跟醫療費用，大量的結?等等，這次獲得新北市友善動物里長也是靠大家的幫忙和努力，其中還有住戶的認同，這邊住戶有飼養狗的有百分之八、九十都是認養來的。

飼養員徐玉梅說，一開始發現五指山區流浪狗真的好多，所以，也到新北市政府去上課，現在擔任飼養員，也會帶受傷的貓狗就醫或是帶去結?，現在流浪狗真的少很多，目前大概是50隻左右，而且一直以來也做到乾淨餵養，會放在紙盤或是桶子上，也會等狗吃完了就收乾淨。