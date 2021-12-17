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淡水屯山里搓湯圓 長者志工大學生同慶冬至
新北市淡水區屯山里社區號召長者舉辦搓湯圓活動，現場還有聖約科大的學生到社區服務學習，以及農會家政班的志工也一同參與，老師帶著長者，進行動健康運動，學生與阿公阿嬤們一起活動身體，在寒冷的冬天裡十份溫暖。
屯山社區理事長郭麗卿表示，過去屯山里每個星期共餐，鄰近的聖約翰科技大約，學生都會來到社區與長輩互動，校長表示，學生長期下來到社區服務學習，讓學生了解到親情的可貴家庭的重要，藉由這場搓湯圓活動，團圓的氣氛，都展現在大家面前，大學生與長者聊天，發現他們身上存在著許多的故事，也是值得他們學習。
新北市議員也都場參與，一起與阿公阿嬤們搓起湯圓，這場由屯山社區，以及農會共同舉辦的活動，可說是相當熱鬧，在農會的志工，一起與長者搓湯圓，一旁的大學生也動手學習，讓這傳統手工湯圓飲食文化，都可以傳承下去，也讓這一場提前慶祝冬至活動，熱鬧許多。
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