聽新聞
test
0:00 / 0:00
「狗狗天堂」音樂劇登場 孩子學習尊重生命
一群由婆婆媽媽組成的彩虹媽媽，每年都到瑞芳國小進行耶誕音樂劇的演出，今(17)日透過音樂劇「狗狗天堂」，讓學生了解生命的重要性並且要尊重生命，學生也對於淺顯易懂的演出獲得許多啟發。
今(17) 日新希望基金會一群彩虹志工媽媽造訪新北市瑞芳區瑞芳國小，並為師生帶來精彩的耶誕音樂戲劇「狗狗天堂」，藉由戲劇演出，讓孩子知道愛可以改變很多事，也讓學生得到啟發。
瑞芳國小校長盧娟娟表示，感謝新希望基金會的彩虹媽媽們，每年在耶誕節前夕造訪瑞芳國小，帶來精彩的音樂舞台劇，還送上溫暖的耶誕禮物。透過劇情內容，孩子們學習關懷流浪狗，學習不隨意棄養。
團長劉玲良說，這群志工媽媽經由彩虹愛家生命教育協會三個月的密集排練音樂劇，於每年歲末年終時到偏鄉進行為期一個月的巡迴演出，今年演出的劇目為「狗狗天堂」，探討愛所帶來的改變，只要心中有愛，就能一點點去改變自身的習慣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言