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「狗狗天堂」音樂劇登場 孩子學習尊重生命

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
彩虹媽媽音樂劇「狗狗天堂」到瑞芳國小演出，讓學生了解生命的重要性並且要尊重生命。 圖／觀天下有線電視提供
彩虹媽媽音樂劇「狗狗天堂」到瑞芳國小演出，讓學生了解生命的重要性並且要尊重生命。 圖／觀天下有線電視提供

一群由婆婆媽媽組成的彩虹媽媽，每年都到瑞芳國小進行耶誕音樂劇的演出，今(17)日透過音樂劇「狗狗天堂」，讓學生了解生命的重要性並且要尊重生命，學生也對於淺顯易懂的演出獲得許多啟發。

今(17) 日新希望基金會一群彩虹志工媽媽造訪新北市瑞芳區瑞芳國小，並為師生帶來精彩的耶誕音樂戲劇「狗狗天堂」，藉由戲劇演出，讓孩子知道愛可以改變很多事，也讓學生得到啟發。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，感謝新希望基金會的彩虹媽媽們，每年在耶誕節前夕造訪瑞芳國小，帶來精彩的音樂舞台劇，還送上溫暖的耶誕禮物。透過劇情內容，孩子們學習關懷流浪狗，學習不隨意棄養。

團長劉玲良說，這群志工媽媽經由彩虹愛家生命教育協會三個月的密集排練音樂劇，於每年歲末年終時到偏鄉進行為期一個月的巡迴演出，今年演出的劇目為「狗狗天堂」，探討愛所帶來的改變，只要心中有愛，就能一點點去改變自身的習慣。

瑞芳

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