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金山商圈推動創生 金好鴨嘉年華週日登場

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山中山溫泉公園週日(19)日舉辦『中山溫泉公園-金好鴨嘉年華』活動，適合大小朋友、親子到金山一日遊。 圖／紅樹林有線電視提供
金山中山溫泉公園週日(19)日舉辦『中山溫泉公園-金好鴨嘉年華』活動，適合大小朋友、親子到金山一日遊。 圖／紅樹林有線電視提供

金山商圈發展協會與金山區公所、溫泉協會以及文化部共同推動地方創生，週日(19)日於金山中山溫泉公園，舉辦『中山溫泉公園-金好鴨嘉年華』活動，現場表演、攤位還有手作DIY活動，適合大小朋友、親子到金山一日遊，感受金山在地特有的創生能量與人文魅力。

地方創生執行助理羅文捷說，自己也是返鄉回來金山，在金山這塊土地上執行、完成自己的理想，透過這次的活動，希望能夠帶給民眾金山不同的面貌，不論是產業活躍、青年創意還是獨特的在地人文，藉此吸引更多青年返鄉推動金山的創生。

特別選在中山溫泉公園舉辦活動，除了是因為緊鄰著金山商圈，還有一個原因，就是中山溫泉公園在今年榮獲中華建築優良/優良空間活化類-施工品質組的金石獎殊榮，要邀請遊客來參與活動，一併也推廣公園及其周邊景點的觀光。

金山商圈發展協會理事長蔡坤明表示，金好鴨嘉年華中手作活動，地瓜圓DIY、永生花等都是對在地商家與返鄉創業花藝師的支持，而嘉年華中還有融入新住民的元素，新住民們換上自己家鄉的傳統服飾表演，當然嘉年華活動也只是開端，未來還有產業創生兼顧新住民融入在地的課程開辦，期待透過計畫不僅帶動金山觀光，還要兼具創生與新住民照顧等多元目標。

金山 溫泉 新住民

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