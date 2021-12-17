移民署推逾期外來人口打疫苗 台東助43人接種

為提升COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打覆蓋率，移民署推動逾期外來人口打疫苗專案，台東縣專勤隊積極協助逾期外人安心接種疫苗，目前已有43人施打。

移民署台東專勤隊今天發布新聞稿表示，移民署推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗公費專案」，採取「不收費、不通報、不查處、不管制」柔性措施，鼓勵逾期外來人口儘速出面接種疫苗，並協助預約登記及配發統一證號，讓其能夠安心完成疫苗施打，目前已協助43人施打。

專勤隊指出，一起到衛生所接種疫苗的越南籍夫妻檔阿森、阿因（化名）說因為疫情影響而逾期滯留在台，雖然台灣的疫情很穩定，但能夠施打疫苗，他（她）們與在越南的家人都感到很安心。

阿森、阿因表示，很感謝移民署及台東縣政府的協助，原本以為沒有居留證及健保卡就不能接種疫苗，幸好透過協會人員向移民署反映後，很快就配發統一證號完成接種。

台東縣專勤隊隊長黃志明表示，外來人口安心接種疫苗專案實施至明年1月31日止，失聯移工或其他逾期外來人口務必要把握機會，早一點接種疫苗，就可以早一點提升防疫保護力。

移民署台東縣服務站主任林明道向媒體指出，未曾申請過統一證號的外來人口不用擔心，服務站可以協助處理，而且還有越南語及印尼語等通譯服務人員協助解決問題。