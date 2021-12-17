影／仙宗興業欠薪不出面 勞工局會勘承諾協助勞工追償

台灣鋼鐵伸線大廠仙宗興業今年9月至今兩個多月未支付上百員工薪水，部分員工向台南市政府勞工局陳情，勞工局發文員工、廠商，今天到公司針對歇業事實會勘；廠商未出面，勞工局人員與近20名勞工代表會商、承諾全力協助勞工，市議員李偉智強調會一直關注幫忙追討該有的補償。

勞工局表示，仙宗停工、積欠員工薪資及資遣費，至今都未與勞工協商，為保障勞工權益，今天會勘認定歇業事實。勞工局於第1批被資遣勞工勞資爭議調解後，協助勞工取得或為勞工開立非自願性離職證明書，第1批進入勞保局審核失業給付11名勞工朋友，因仙宗公司積欠勞工保險等保險費，勞保局核定暫行拒絕給付，經協調請其縮短作業時間後，勞保局17日電匯勞工帳戶，今天即可取得失業給付款項，後續請領失業給付勞工局仍會持續協助，農曆年前順利取得失業給付，暫時渡過生計難關。

仙宗停工至今未與勞工債權人協商，也未出席勞工局11月26日為勞資雙方安排勞資爭議調解；勞工局輔導勞工司法訴訟，並將給予訴訟扶助；另對於仙宗公司一直規避處理勞工勞動債權態度，勞工局已發函予仙宗限期清償，屆時未清償，將提報勞動部對仙宗代表人及實際負責人禁止出國。

勞工局長王鑫基表示，仙宗積欠勞工薪資及資遣費，停工但未辦理歇業，勞工申請仙宗案歇業事實認定，今認定後即核發歇業事實證明予勞工，另待勞工取得債權證明後，將再協助申請積欠工資及資遣費墊償。

陳情勞工表示，他們至少都工作10多年，老闆欠薪後避不見面，年關將屆，領不到薪水已有不少員工另謀生路；期盼政府儘快追查業者不法，啟動勞工基金墊償，讓最弱勢的勞工獲得保障。