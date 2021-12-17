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機捷泰山站增「FUN舞空間」 新北明年內預計打造9座

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
啟用儀式邀請牙買加黑人專業舞團展現舞技。圖／新北市文化局提供
啟用儀式邀請牙買加黑人專業舞團展現舞技。圖／新北市文化局提供

機場捷運泰山站利用空間打造「FUN舞空間」，今上午啟用，此跳舞空間為新北市規劃第5處，以地方文化特色融入街頭塗鴉藝術，展現青春活潑氛圍。 新北市副市長謝政達表示，為推廣全民街舞運動，新北市將於明年內建構9座練舞場地。

今泰山站街舞空間由副市長謝政達、文化局局長龔雅雯、桃園捷運公司總經理鄭德發共同啟動，用音樂邀請大家一起來跳舞，象徵街舞空間正式啟用。

新北市副市長謝政達表示，為推廣全民街舞運動，新北市將在111年內建構出9座便捷性高、舒適練舞場地，這次規劃第5處街舞空間，由泰山在地產業文化「娃娃」為發想，以地方文化特色融入街頭塗鴉藝術，結合跳舞播放音樂的收音機圖像，打造街頭文化創意空間，成為泰山區街舞新據點。

文化局表示，市府推動「新北FUN街頭」街舞大賽，迄今已辦理13屆，霹靂舞組更列入2024巴黎奧運積分賽項目之一，為推廣全民街舞運動，近兩年已打造捷運板橋站和十四張站、新莊國民運動中心等，結合現有94個校園練舞空間，提供給本市147個熱舞社團使用。

泰山站街舞空間為新北第5處，由泰山在地產業文化「娃娃」為發想，結合跳舞播放音樂的收音機圖像，打造街頭文化創意空間。圖／新北市文化局提供
泰山站街舞空間為新北第5處，由泰山在地產業文化「娃娃」為發想，結合跳舞播放音樂的收音機圖像，打造街頭文化創意空間。圖／新北市文化局提供

街舞 機場捷運

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