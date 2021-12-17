機捷泰山站增「FUN舞空間」 新北明年內預計打造9座

機場捷運泰山站利用空間打造「FUN舞空間」，今上午啟用，此跳舞空間為新北市規劃第5處，以地方文化特色融入街頭塗鴉藝術，展現青春活潑氛圍。 新北市副市長謝政達表示，為推廣全民街舞運動，新北市將於明年內建構9座練舞場地。

今泰山站街舞空間由副市長謝政達、文化局局長龔雅雯、桃園捷運公司總經理鄭德發共同啟動，用音樂邀請大家一起來跳舞，象徵街舞空間正式啟用。

新北市副市長謝政達表示，為推廣全民街舞運動，新北市將在111年內建構出9座便捷性高、舒適練舞場地，這次規劃第5處街舞空間，由泰山在地產業文化「娃娃」為發想，以地方文化特色融入街頭塗鴉藝術，結合跳舞播放音樂的收音機圖像，打造街頭文化創意空間，成為泰山區街舞新據點。