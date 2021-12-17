台南耶誕燈節河樂PARTY市集 逾30攤位周末登場

台南耶誕燈節耶誕樹從12月5日起點亮，包括運河河樂燈區及新營文化中心燈區，吸引民眾拍照打卡，觀光旅遊局更將在明、後兩天於河樂廣場金華路以西推出「祈願河樂耶誕PARTY低碳藝文市集」活動，將集合超過30間的耶誕選物、手作點心攤位。

觀旅局表示，市集攤位包含文創手作耶誕卡片、手作耶誕松果樹，以及互動遊戲類的耶誕珠台、賓果遊戲攤位等，並邀請在地知名手作與點心攤位，如熱壓吐司、蛋糕甜點、氣泡飲等輕食，文創手作黏土飾品、毛線娃娃等，讓參與民眾吃喝玩樂一次滿足。

觀旅局長郭貞慧說，民眾除了可欣賞耶誕樹主題燈飾，河樂廣場金華路活動入口處也規畫「耶誕祈新願」拍照打卡區。另外，市府也將與教會團體合作，12月24日平安夜在運河河樂燈區及新營火車站前鐵道地景公園入口廣場、新營文化中心耶誕樹旁帶來「疫外的平安—聖誕夜祝福報佳音表演」。

「祈願河樂耶誕PARTY低碳藝文市集」將在18、19日下午3時至8時於河樂廣場金華路以西舉辦，市府表示，活動期間河樂廣場西側周邊場域會交通管制，環河街（中正路南北側交會路段）、中正路（環河街與金華路三段中間路段）及河中街路段將封街。