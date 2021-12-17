弱勢沒繳健保費領不到五倍券 盧秀燕籲中央行政勿僵化
行政院推出振興五倍券帶動民間消費，但領取五倍券需要健保卡佐證。台中市議員張瀞分今質詢指出，部分弱勢族群未有健保卡，或是沒錢繳健保費，而無法領取五倍券，希望市府協助弱勢民眾領取。台中市長盧秀燕建議中央行政勿僵化、機動調整，研議可用身分證領取五倍券，保障民眾權益。
張瀞分說，有些獨居長者及弱勢民眾因為沒有繳納健保費，或是健保卡遺失，而無法領取五倍券，但是這些人反而是最需要五倍券的協助，要求市府盤點沒有領到五倍券的弱勢民眾，並協助他們領取。
盧秀燕表示，健保卡遺失可向健保局申請補卡，未繳的健保費也可分期繳交，但對於少數民眾仍有負擔，建議中央行政勿僵化、機動調整，研議可用身分證領取五倍券，保障民眾權益。
中市府社會局指出，目前未接獲低收入戶、中低收入戶反映，若經濟弱勢個案、街友、列冊獨居長輩、身心障礙者有補卡需求，將會提供適當協助。
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