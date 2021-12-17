北市電動機車數量成長 補助申請延長至明年6月底

台北市府10月時推出「振興加碼電動熊讚」方案，補助民眾8000元購買電動機車，預計12月底結束，而11月電動機車售出量達1877輛，比補助前成長1.6倍，不過近來電動機車產能不足，為避免影響民眾申請補助權益，北市環保局決定延長補助至明年6月底。

台北市府於今年2月公告3年電動機車補助計畫，同時也宣示2030年電動機車設籍數占比要達到30%的長期目標，提供運具電動化穩定的政策支持，今年10月配合中央振興經濟方案，推出「振興加碼電動熊讚」，10月8日至12月31日期間購買電動機車的民眾，都可以再獲得8000元額外補助。

環保局表示，北市11月電動機車單月新購數量來到1877輛，較加碼前1月到9月的月平均銷售量722輛，成長了1.6倍，近來民眾反映部分電動機車因產能不足，無法於年底前交車，為避免影響民眾申請補助之權益，決定延長補助方案至明年6月30日。

環保局指出，北市電動機車換電站截至今年11月已達208站，建置密度為每公里內有0.77站，為六都之最，預計到明年可增至250站以上，北市府也提供電動機車優惠，包括免燃料稅、免牌照稅，停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠，公有充電站免費充電。