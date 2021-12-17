獨／吃尾牙都沒錢 新北勞工局為臨時人員爭取文康費

年關將至，疫情也開始舒緩，許多公司行號開始籌辦尾牙活動，就連政府機關也不例外，新北市就業服務處共有324名員工，但因其中臨時人員就有284人，尾牙活動經費僅靠40名公務員文康活動費支應，導致每人尾牙費用僅191元，臨時人員不滿認為，雖是臨時人員但也提供全年勞務，理應享有正式人員每年2000元文康活動費。主計總處則表示，因應員工心聲，明年各機關皆可自行編列。

一般政府機關工作人員，分為經國家考試聘用的正式公務員、經約聘人員聘用條例聘用的約聘雇人員、還有適用勞基法的臨時人員，而正式及約聘雇人員享有每年2000元的文康活動費，該項費用不進員工帳戶而進機關帳戶，可支用於員工活動、比賽、餐聚等。

而因主計總處93年曾函示「文康活動費之編列不包含約聘雇人員以外之臨時人員，至實際執行時，可在各機關已編列文康活動費預算額度內統籌運用辦理。」以致現階段各政府機關的臨時人員，實際上各式活動需稀釋正式人員文康活動費，正式人員權益受損，臨時人員也因許多是長年在機關工作，認為文康費用不應按身分劃分。

新北市就業服務處正辦理尾牙活動，因處內324名員工有284人為臨時人員，導致尾牙活動總經費僅有62000元、每人191元，眼見尾牙活動難提供美味餐點供員工享用，新北市勞工局長陳瑞嘉因此以局長特支費補助6萬元、就服處長林澤州也補助2萬元，才將每人尾牙費用提高至500元，讓員工得以享用佳餚。

主計總處對此表示，由於地方上以接獲許多反應臨時人員應享有每年2千元文康活動費，因此「111年共同性費用編列基準表」終於增列「依照中央各機關學校員工文康活動實施要點規定，並按機關僱用之員工人數計列」，明年各機關可依員工人數編列相關預算。

新北市就服處長林澤州對此表示，主計總處放寬溫康活動費標準，對員工而言是一大福利，未來將向勞動部爭取相關預算，為員工謀取福利。