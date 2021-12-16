心輔犬當起「心靈輔手」 與心智障礙者互動療育情緒
位在新北三重區的重新小作所，與台灣心輔犬培育團隊合作，為身心障礙者提供20堂情緒療育課程，台灣心輔犬培育團隊執行長陳奕君分享，這群心智障礙的青年，在20堂課中學習到寶貴的經驗，也進而反映在他們的生活當中。
「sit、wait、ok」，當心智障礙的孩子發出口令，心輔犬「戚風」和「奶茶」會乖乖配合指令坐下、等待，然後一口舔掉孩子手心上的肉乾。
社會局長張錦麗表示，重新小作所是市府委由唐氏症基金會於2016年4月所開辦，專門提供三蘆地區中重度心智障礙青年日間照顧、才藝培訓和簡易技能訓練，一方面減輕家庭的負擔，另方面增能孩子發展，讓他們能融合社區，甚至走入社會。
重新小作所主任古嘉琪表示，心智障礙的孩子容易有情緒的問題，包含焦躁、憂鬱和孤獨感，小作所除提供各項生活陪伴、才藝、技能培訓外，今年更與台灣心輔犬培育團隊合作，討論20堂課的心輔犬情緒療育課程，希望藉由有「心靈輔手」之稱的狗狗，透過接觸、撫摸、餵食、遊戲、擁抱等，以穩定孩子們的情緒，進而學習人際互動。
陳奕君表示，每隻心輔犬都是經過專業教練挑選並長達8到10個月的訓練，像「戚風」是從高雄壽山動物流浪之家領養，「奶茶」也是從新北中途之家4個月就領養，由於「戚風」曾長時間在街頭流浪，對於環境中的噪音、撞擊聲等敏感，因此教導孩子要溫柔對待，不可以丟東西、喝斥、瞪視、抓牠尾巴等。
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