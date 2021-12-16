新冠病毒不斷突變 柯文哲：慈悲關懷社區成後疫情重點

台北市自2018年起與士林神農宮、士林區舊佳里攜手，成立台灣第一個慈悲關懷社區，台北市長柯文哲出席「2021慈悲關懷社區研討會—後疫情時代的社區關懷」時表示，北市目前已20個慈悲關懷社區及4個推動點，盼成功經驗能擴大至全市、甚至全台。

柯文哲表示，開創第一個慈悲關懷社區「士林舊街慈悲關懷社區」，至今已深耕5年，北市聯醫2018年起大力支持該活動，原本醫生都在醫院看病，但透過醫生踏出醫院、走進社區，提供社區的健康到臨終醫療服務，這才是完整醫療系統。

柯說，北市有456個里，但目前僅有20個慈悲關懷社區及4個推動點，北市人口結構變化大，他上任時65歲以上人口才14％，如今統計至11月止已達19.92％，再過幾個月就20％，未來除非台灣有大量的移民，不然將面對少子化及人口老化問題，但仍舊感謝里長、志工配合市府政策成立慈悲關懷社區。

柯文哲指出，原本他預估疫情最慢明年2月結束，但卻爆發Omicron變異株，本以為打2劑疫苗就可結束，但根據數據，就算完整2劑疫苗對Omicron的保護也不好，被迫要打第3劑，為此昨日市府還討論老半天，為了加速疫苗接種，後續每劑仍會補助100元，「什麼鼓勵方式都沒用，錢是最有效的」。

「未來半年，Omicron後面還有什麼很難預測」，柯文哲說，病毒一直在突變，疫苗越打越沒效，外界質疑是否變流感化，但若流感化的話就很麻煩，每年都要打且口罩就拿不下來。

觀察近期便利商店店員呼籲要戴口罩，結果引發打人、挖眼睛、甚至殺人的案件，代表社會有很多不安的情緒，再看北市社會局統計領急難救助金的金額，過去一年約1200萬元，今年光是6、7月就領了1億5000萬元，今年不到2個月，領去的金額就比去年多10倍，顯示多了很多需要急難救助的人。

柯文哲表示，「社區關懷在後疫情時代顯得更加重要」，但北市僅有20個慈悲關懷社區，希望將這20個社區成功的經驗擴散出去，讓全北市各里區、甚至全台灣都有慈悲關懷社區，這是最大的目標。