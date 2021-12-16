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汐止城中里聖誕紅添喜氣 一路紅到過年

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區城中里買了三百多盆的聖誕紅，沿著基隆河、茄苳溪步道以及大街小巷的電線杆上頭，都掛滿了聖誕紅。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區城中里買了三百多盆的聖誕紅，沿著基隆河、茄苳溪步道以及大街小巷的電線杆上頭，都掛滿了聖誕紅。 圖／觀天下有線電視提供

聖誕節到了，這兩天走進汐止區城中里就能感受到濃濃的過節氣氛，城中里辦公處今年買了三百多盆的聖誕紅，沿著基隆河、茄苳溪步道以及大街小巷的電線杆上頭，都掛滿了聖誕紅，讓休閒民眾感受到過節氣氛。

城中里長廖福賢說，城中里這麼多年來在聖誕節前都會買一些聖誕紅回來佈置里內巷道，還有包括茄苳溪步道、基隆河步道，增加一些喜氣，一些里民也很喜歡，每次一掛上去，都覺得過年腳步近了。

基隆河防汛步道，城中里段，一整排的路燈燈桿上，都有聖誕紅點綴，相當搶眼，好天氣吸引不少民眾散步休閒，和往年一樣，今年廖里長買了三百盆的聖誕紅，許多到河濱步道散步的民眾說，看起來好喜氣，走起來都特別開心，心情特別好，目前掛上的聖誕紅才剛剛紅，有大半還呈現綠色，接下來照顧工作就要交給志工們，希望能一路紅到農曆年。

志工也說，聖誕紅一掛里內都變得好喜氣，接下來除了下雨，不然的話，大概兩天、三天，志工們就會自動幾個人一組出來提著水慢慢澆水。

廖福賢指出，今年的聖誕紅掛起來雖然跟往年比起來比較小一點，但是花商是說這一批的品種類型雖然比較矮，但是花期會長一點，希望能一路紅過農曆年，讓里內喜氣洋洋。

基隆 汐止 聖誕節

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