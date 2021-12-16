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阿公阿媽演防暴行動劇 瑞芳性平活動有創意

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳火車站前廣場舉辦了一場「愛擁抱‧不要暴」宣導活動，三個社區的阿公阿媽們透過行動劇的演出，讓性別平等的觀念推廣出去。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳火車站前廣場舉辦了一場「愛擁抱‧不要暴」宣導活動，三個社區的阿公阿媽們透過行動劇的演出，讓性別平等的觀念推廣出去。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓性別暴力防治的觀念深入社區民眾，今(16)日在瑞芳火車站前廣場舉辦了一場「愛擁抱‧不要暴」宣導活動，要透過行動劇的演出，讓性別平等的觀念推廣出去，呼籲大家以零容忍的態度，希望大眾不要成為施暴者，也不要漠視身邊的暴力行為。

這場性別暴力防治宣導活動，是由三個社區的阿公阿媽們大演防暴行動劇，要藉由最接地氣的演出，讓性別平等和防治家庭及性別暴力的觀念深入一般民眾的心中，消除性別歧視。

立委賴品妤表示，一個社會要防治家庭暴力的話，從下而上的力量非常重要，所以對於防家暴社區的力量非常必要，今天的這場宣導，就是讓大家可以提升預防家暴的意識，家暴零容忍，希望從這裡開始，大家可以更關注性別平等的議題。

瑞芳區公所主任秘書童冠璋表示，今天藉由這場活動，要讓民眾了解家庭相處要和平融洽、避免暴力，今天也搭配紫絲帶的運動，對於家暴零容忍，呼籲大家重視兩性平權和性別平等的觀念。

傳統家庭觀念中，對於男性和女性的刻板印象，導致性別和家庭暴力的事件層出不窮，藉由活動希望能夠宣導性別平等觀念，消除民眾對於性別的歧視與偏見，也呼籲民眾發現家暴相關事件，請立刻通報，不要成為漠視的第三者。

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