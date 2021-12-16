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力挺農民！ 汐止議員助賣160箱鳳梨釋迦

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員廖先翔幫忙賣鳳梨釋迦，這一賣就是160箱，昨(15)日晚上在運動場旁開放取貨，還吸引不少路過民眾想要購買。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員廖先翔幫忙賣鳳梨釋迦，這一賣就是160箱，昨(15)日晚上在運動場旁開放取貨，還吸引不少路過民眾想要購買。 圖／觀天下有線電視提供

為了挺農民，新北市議員廖先翔幫忙賣鳳梨釋迦，原本是訂購了50箱要幫忙推銷，結果在網路上受到熱烈迴響，一po出訊息，這一賣就是160箱，昨(15)日晚上在運動場旁開放取貨，還吸引不少路過民眾想要購買，吃好吃的鳳梨釋迦也力挺農民。

新北市議員廖先翔指出，之前大家看新聞時應該都有看到台灣的鳳梨釋迦在外銷上遇到了一些困境，那其實產季是從12月中才開始，上星期在參加農會活動的時候看到農會很用心的在幫台灣果農促銷鳳梨釋迦，所以，也主動向農會訂購了五十箱想要來幫忙賣幫忙推銷，之前在汐止的社群媒體網路上po出這個訊息，希望汐止的鄉親一起力挺果農，原本只訂了五十箱，但是汐止民眾力量非常的大，最後網路上總共訂了160多箱的鳳梨釋迦，15日晚上七點到八點，就在汐止的運動場、忠厚市場及金龍市場，在汐止分為三處讓民眾就近免奔波就能取貨，也很感謝汐止民眾熱心支持，一起為果農盡一份心力。

時間一到，民眾陸續取貨，有些訂一箱，有些則是訂半箱，近兩百人訂購，除了自己喜歡吃，也力挺辛苦的果農，議員廖先翔也在現場協助，並且發送水返腳口罩，感謝大家一起挺農民，現場也有不少路過民眾停下腳步，頻頻詢問，沒有預訂能不能買，只是數量真的有限，多備的量一下子搶空，汐止區農會目前已經賣出了七百多箱的鳳梨釋迦，目標是一千箱以上。

廖先翔說，當天預定領取的時間是晚上七點到八點，那汐止區農會六點就在現場等候了，就有很多路過民眾看到鳳梨釋迦的品質非常的好都想要買，但是因為多備貨的數量有限，大概只有十箱，所以，一下就賣光了，如果也想要支持台灣的果農，品嚐品質高的水果，歡迎再跟汐止區農會洽詢訂購。

鳳梨釋迦 汐止 農會

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