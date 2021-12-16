傳統客家結合流行RAP 賦予老文化新生命

新北市客家局辦理「110年新北客家成果展-青年客語創作歌曲MV案」，與黎明技術學院合製創作歌曲MV《World of Hakka》，並於後天下午2時至市民廣場舞台進行實體發表，客家局表示，客家文化傳承路上需要青年參與，藉由年輕人創作歌曲無限創意，賦予客家文化新生命美學。

《World of Hakka》由英文Rap開啟年輕人活力，並由各校學生輪唱，中間穿插客語山歌及合唱，唱出客家獨特文化。MV從女學生視角出發，拿著相機邊玩邊紀錄客家景點、風俗民情，擂茶達人則由客家局長林素琴飾演，將傳承客家好手藝給後生人。

影片中，女學生造訪三峽有機茶園採茶、品嘗客家美食，MV也穿插歌手唱歌以及三峽老街齊舞的畫面，演譯客家文化蛻變過程，為客家傳承帶來希望。影片最後，女學生在客家文化園區巧遇新北市長侯友宜，被所有同學簇擁加入，融入大專青年流行潮流，象徵希望客家文化走入年輕人心中，實現青年參與政策。

客家局表示，為豐富畫面，鏡頭走訪客家聚集地三峽老街、新莊廣福宮及泰山明志書院等，欣賞客家文化之美。本次合作展現補助大專院校推廣客家文化計畫效益，讓師生發揮年輕人的無限創意，賦予都會客家新生命、新元素。