完全中學國中部鐘點費調到400元 中市府：新學年實施

台中市議會教育文化委員會去年底初審，通過完全中學國中部教師超鐘點費調到400元，市議員陳廷秀關切進度。台中市教育局長楊振昇表示，預計最快新學年度實施，有1122名完全中學的國中教師受惠。

台中有11所完全中學，國高中同校，國中部上45分鐘、高中部50分鐘，各校均為國中配合高中上下課，國中教師每堂課多上5分鐘。教育文化委員會去年通過議員陳廷秀及沈佑蓮提案，完全中學國中部教師超鐘點費360元調整為400元，三讀通過。教育局原訂今年8月新學年度推動，至今未見動靜。

台中市議員陳廷秀是上屆教育文化委員會召集人，今在議會總質詢關切進度。教育局長楊振昇認為，教育局向國教署反映，待國教署確認法源再修法，國中教師鐘點費從360元調至400元，預計最快下學年度推動，1122名國中老師受惠。

陳廷秀說，高中每堂課50分鐘，國中45分鐘，因在同所學校，不可能敲兩次鐘，國中部才一律改為50分鐘，造成國中教師超時工作，超時鐘點費每小時僅360元，而高中部則是400元，修法後同工同酬。