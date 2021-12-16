發展陽光電城 台南市府受贈28輛智慧電車供收費員使用

台南市推動「陽光電城」政策，太陽能廠商聯合再生集團響應市府交通局停車場光電建置政策，今天捐贈28輛總價200多萬元的宏佳騰智慧電車給市府，交通局長王銘德表示，將提供給路邊開單收費員使用，為永續環保盡一分力。

台南市長黃偉哲表示，改善空氣品質一直是市府重要政策之一，2014年開始實施「亮麗晴空」管制計畫，並在2019年提升為「亮麗晴空PLUS」計畫，研擬各種創新作為、促進能源智慧轉型，以改善空氣汙染，相信聯合再生集團此次捐贈電動機車給市府交通局使用，並與台南在地企業宏佳騰動力科技合作，除了對友善環境盡一份心力外，更可達到拋磚引玉的成效。

王銘德指出，聯合再生集團以旗下永梁公司取得交通局停車場太陽光電建置案，並響應配合低碳城市政策，捐贈28輛智慧電車Ai-3 Comfort，這些車輛將提供給路邊開單收費員使用，除了改善在外執勤的同仁更舒適、便利的移動工具，同時也為永續環保盡心力。