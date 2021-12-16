快訊

桃園防疫旅館爆群聚…4個案定序同 3人恐改列本土

新世紀「合成鴉片戰爭」？美國全球通緝的武漢藥王

北市跨年31日晚間7時起交管 北捷42小時不收班

中央社 / 台北16日電

北市跨年晚會31日登場，交通局今天公布，當天將自晚間7時起分3階段交通管制，管制區內禁止車輛通行；台北捷運自當天上午6時起至隔天晚間12時，連續42小時營運不收班。

「台北最High新年城－2022跨年晚會」即將在31日登場，台北市交通局今天透過新聞稿公布晚會當天交通管制及疏運措施，提醒用路人注意。

交通局指出，因應舞台搭拆，市府路及新仁愛路自12月25日起分2階段封閉至明年1月2日中午12時；信義計畫區則自12月31日晚間7時起實施3階段交通管制，警察局將依現場車流狀況彈性擴大管制。

交通局表示，信義計畫區第1階段交管範圍包含松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進；第2階段納入逸仙路及仁愛路部分路段，禁止車輛進出；第3階段再擴大至松德路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路部分路段禁止車輛進出。

交通局表示，管制區內的路邊汽機車停車格及黃線禁止停車，且考量人潮安全，禁止騎乘自行車，YouBike租借站將配合活動分階段暫停營運。

台北捷運公司表示，配合跨年晚會活動，北捷循慣例自12月31日上午6時起至隔天晚間12時連續42小時營運不收班，並將視市政府、台北101/世貿站人潮狀況實施過站不停措施，請旅客特別留意，務必配合站務人員引導。

跨年晚會 北捷 捷運

延伸閱讀

2022台北跨年晚會實施三階段交管 北市規畫3線接駁公車

迎接2022跨年！北捷將連續營運42小時 最快2分鐘1班

北市宏盛帝寶連11年位居住宅區地王寶座 每坪456萬元

今年9月成為新竹縣民 白冰冰接下新竹跨年主持棒

相關新聞

大巨蛋因停工追加630萬 納稅人埋單議員批評：看了不爽

台北市體育局編列追加顧問公司中興工程630萬元的大巨蛋服務費，由於2015年巨蛋開發案因故停工，直到2020年復工，導致...

動物之家面積縮減又改方案 北市議員轟「面目全非」

北市動保處今赴北市議會財建委員會進行「動物之家新建工程後續興建計畫」專案報告。有議員質疑，動保處報告的新方案，將去年通過...

發展陽光電城 台南市府受贈28輛智慧電車供收費員使用

台南市推動「陽光電城」政策，太陽能廠商聯合再生集團響應市府交通局停車場光電建置政策，今天捐贈28輛總價200多萬元的宏佳...

打造美感跨領域 新北創3中心共學基地

新北市為建置美感跨領域課程研發及教師共學場域，教育局推動新美學跨域計畫，副市長劉和然今至民安國小與跨域課程合作專家學者、...

重陽金拚覆議 柯文哲：議士集體墮落？

台北市提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，再掀府會攻防。台北市長柯文哲說，政客對台灣社福偏向老人，明顯選票考量，因為討好...

台北燈節NEW一下

2021台北燈節將於明天登場，昨晚在萬華舉行主燈試燈，史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，在音樂與燈光襯托下舞動演出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。