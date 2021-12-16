北市跨年31日晚間7時起交管 北捷42小時不收班

北市跨年晚會31日登場，交通局今天公布，當天將自晚間7時起分3階段交通管制，管制區內禁止車輛通行；台北捷運自當天上午6時起至隔天晚間12時，連續42小時營運不收班。

「台北最High新年城－2022跨年晚會」即將在31日登場，台北市交通局今天透過新聞稿公布晚會當天交通管制及疏運措施，提醒用路人注意。

交通局指出，因應舞台搭拆，市府路及新仁愛路自12月25日起分2階段封閉至明年1月2日中午12時；信義計畫區則自12月31日晚間7時起實施3階段交通管制，警察局將依現場車流狀況彈性擴大管制。

交通局表示，信義計畫區第1階段交管範圍包含松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進；第2階段納入逸仙路及仁愛路部分路段，禁止車輛進出；第3階段再擴大至松德路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路部分路段禁止車輛進出。

交通局表示，管制區內的路邊汽機車停車格及黃線禁止停車，且考量人潮安全，禁止騎乘自行車，YouBike租借站將配合活動分階段暫停營運。

台北捷運公司表示，配合跨年晚會活動，北捷循慣例自12月31日上午6時起至隔天晚間12時連續42小時營運不收班，並將視市政府、台北101/世貿站人潮狀況實施過站不停措施，請旅客特別留意，務必配合站務人員引導。