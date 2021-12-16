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大巨蛋因停工追加630萬 納稅人埋單議員批評：看了不爽

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
大巨蛋工期延長廠商要求追加服務費用630萬元。圖／報系資料照
大巨蛋工期延長廠商要求追加服務費用630萬元。圖／報系資料照

北市體育局編列追加顧問公司中興工程630萬元的大巨蛋服務費，由於2015年巨蛋開發案因故停工，直到2020年復工，導致廠商需追加服務費，議員普遍不滿台北市長柯文哲下令停工一事，議員批評，始作俑者都沒事，納稅人卻要埋單，看到這筆錢就是「不爽」，過程中一度不同意備查，最終則闖關成功。

體育局長李再立表示，原訂2016年10月大巨蛋開發案興建工程提送專案結案報告，但是在2015年5月20日大巨蛋開發案因故停工，直到2020年8月7日復工，導致廠商專案管理履約期程大幅度延長，廠商以民法第227-2條第1項所列之「情事變更」 為由，請求追加衍生的服務費用共630萬元。

議員吳世正表示，柯文哲當時下令停工，現在要剪綵了，就要市議會通過，這是柯的責任，搞得亂七八糟、明目一堆，當時市議員挨了多少悶棍，現在卻說要追加預算，要用就用市長的第二預備金支付。

吳世正批評，檢討半天都檢討別人，好像本來就要停工的樣子，明明是行政部門亂搞，「講的好像大家都有責任，就是他柯文哲沒有責任。」

王鴻薇表示，這明顯是政治操作，始作俑者都沒事，納稅人卻要埋單，議會罵完也沒特別做處理，納稅人看到這筆錢就是「不爽」，誰搞出來誰付錢，但其實第二預備金也是納稅人的錢，最多也只是象徵意義 ，還導致廠商因此一直拿不到錢。

教育委員會第一召集人、市議員陳重文決議預算通過，但仍在審查意見中表達立場，對於大巨蛋案柯文哲、都發局長下令停工責任未做檢討予以譴責。

柯文哲 大巨蛋 北市

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