柯文哲：防疫旅館危險 員工造冊打第3劑疫苗

台北市長柯文哲今天表示，現階段防疫旅館反而比醫院還危險，已經下令員工將造冊施打第3劑疫苗。

柯文哲今天偕同台大兒童醫院心臟團隊到建國中學視察心肌炎研究施作流程後接受媒體聯訪表示，原先防疫旅館的SOP有問題，因此他昨天已經下令改了，所以防疫旅館發快篩下去，居家檢疫者一有症狀就先快篩。

柯文哲強調，現階段每天新增10幾個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，防疫旅館反而比醫院還危險，所以防疫旅館的標準要升級到跟醫院一樣，已經下令要工作人員造冊施打第3劑疫苗。

柯文哲說，現在與個案同期居家檢疫的旅客皆已轉送集中檢疫所並加強做PCR篩檢，呼籲還沒打疫苗的民眾趕快去打，百密一疏，一不小心仍會有破口，台灣不能永遠鎖國下去，打疫苗才是最終解決方法。

國內有檢疫期滿旅客返家後確診（案16859），後來個案檢疫時住隔壁的旅客也確診（案16870），目前兩人皆判為境外移入個案，中央流行疫情指揮中心與台北市政府將一同進行環境採檢及通風系統檢查，以釐清感染源。