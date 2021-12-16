公投倒數不到48小時！台南有整條街尚未收到投票通知單
公投倒數不到48小時，台南市卻有一整條街的選民都還沒收到投票通知單，憂心是否影響投票資格。台南市民政局表示，內部在清點發放通知單時即發現有缺漏，也已立刻補印，這兩天就會馬上補發，請民眾不用擔心。
南市議員呂維胤接獲南區有里長反映，公所拿給里幹事發放投票通知單時，沒有收到完整公民數的通知單，最嚴重的是其中一整鄰都沒有印製投票通知單，他反映補發後，該鄰還是有某一整條街都沒有單子，令人擔心影響具有投票資格的公民權。
市議員李宗翰說，這次投票特別的地方是年滿18歲以上的年輕人具有投票資格，投票通知單可以提醒首投族，相當重要，且許多年長者很老實，沒收到通知單不敢去投票，希望選務機關能夠趕快補正，也要檢討別讓這種事再發生。
根據選委會規定，此次投票權人年齡資格，依法以原法定公投日已滿18歲為限，也就是2003年8月28日以前以及當天出生的人有公投投票權，至於今年8月28日當天及以後才滿18歲者，此次不具投票權。
民政局表示，戶政事務所按名冊印投票通知單，再交給區公所，當時盤點時就知道有缺漏，已立即補印，會馬上補發；有投票權的公民即使沒有收到投票通知單，也可以直接去投票所投票。
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