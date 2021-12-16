快訊

預言明年疫苗會銷毀一堆 李秉穎：寧可如此也不讓有需要者打不到

台北熊好券第2波抽獎 20日起登記意願

中央社 / 台北16日電

北市政府推出「台北熊好券」加碼振興，市府今天表示，第1波熊好券預估使用量可達發行量7成，第2波將自20日起開放抽獎意願登記，明年1月3日抽出獲獎者。

為振興台北市受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的商家，台北市政府推出兩波熊好券來加碼振興，首波已自11月5日抽出並開始使用，使用期限至明年1月2日止。

台北市政府秘書處今天發布新聞稿表示，熊好券至今已累積超過250萬筆交易，預估到使用期限截止時，交易量可達發行量的7成。

台北市政府秘書長陳志銘說，第2波熊好券意願登記將在20日上午9時起開跑，至30日晚間11時59分止，開放全台民眾以台北通APP登記意願，預計明年1月3日在律師見證下公開線上抽獎，使用期間為明年1月3日至2月28日。

陳志銘表示，第2波熊好券抽獎意願登記將採取5擇2的方式，除住宿券維持新台幣1000元面額外，其餘4種票券將有200、300、400、500元等不同額度的中獎機會，歡迎熊好券愛好者再來參加抽獎。

台北熊好券分為住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券共5種票券，除住宿券為1張1000元面額外，其餘4種皆為1張100元面額。

北市 住宿券 疫情

延伸閱讀

第二波熊好券來囉！12/20~12/30開放意願登記

促轉會和國民黨達成共識 台灣省黨部檔案年底完成移歸

雙城論壇12月1日登場 疫情影響規模歷屆最小

台北熊好券中哪張？快看台北通APP票夾 8成民眾至少中1張

相關新聞

重陽金拚覆議 柯文哲：議士集體墮落？

台北市提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，再掀府會攻防。台北市長柯文哲說，政客對台灣社福偏向老人，明顯選票考量，因為討好...

台北燈節NEW一下

2021台北燈節將於明天登場，昨晚在萬華舉行主燈試燈，史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，在音樂與燈光襯托下舞動演出。

北市消防勤休惹議 議員要求改善

消防員工作權益促進會與北市議員邱威傑、徐巧芯昨舉辦記者會，指出公務員加班時數達8小時，可申請1天補休，但消防員卻是以24...

動物園研發多元口味 薑母版美食助動物禦寒

每當氣溫下降，冷氣團來襲時，台北市立動物園就會替動物推出禦寒美食。動物園表示，由於動物不會用吸管、湯匙喝薑茶，為避免薑茶...

暴走哥濫訴 消保官挨告瀆職

新北一男子最近一口氣向市府消費者服務中心提出10餘件申訴案，對象包括航空公司、知名餐廳、電器公司及手機業者等，但因他使用...

醫療量能不足 新北增千床蓋2醫院

新北人口逾400萬全國最多，但醫療量與北市共同計算，今年本土疫情爆發，新北醫院一度無法完全吸收確診病患，凸顯雙北醫療資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。