台北熊好券第2波抽獎 20日起登記意願
台北市政府推出「台北熊好券」加碼振興，市府今天表示，第1波熊好券預估使用量可達發行量7成，第2波將自20日起開放抽獎意願登記，明年1月3日抽出獲獎者。
為振興台北市受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的商家，台北市政府推出兩波熊好券來加碼振興，首波已自11月5日抽出並開始使用，使用期限至明年1月2日止。
台北市政府秘書處今天發布新聞稿表示，熊好券至今已累積超過250萬筆交易，預估到使用期限截止時，交易量可達發行量的7成。
台北市政府秘書長陳志銘說，第2波熊好券意願登記將在20日上午9時起開跑，至30日晚間11時59分止，開放全台民眾以台北通APP登記意願，預計明年1月3日在律師見證下公開線上抽獎，使用期間為明年1月3日至2月28日。
陳志銘表示，第2波熊好券抽獎意願登記將採取5擇2的方式，除住宿券維持新台幣1000元面額外，其餘4種票券將有200、300、400、500元等不同額度的中獎機會，歡迎熊好券愛好者再來參加抽獎。
台北熊好券分為住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券共5種票券，除住宿券為1張1000元面額外，其餘4種皆為1張100元面額。
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