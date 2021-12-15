集體墮落？為選票妥協？ 柯文哲提四點理由重陽金覆議

台北市長柯文哲今天在臉書表示，今天下午三點，北市府已經將重陽敬老金覆議案送到台北市議會。柯說，11月10日， 台北市議會逕行通過重發重陽敬老金自治條例。基於四點理由，他無法認同這樣的決議，北市府已送出覆議。柯說，立法機關逕自通過增加預算法案「違法違憲」；各縣市狂舉債債留子孫；老年比例逐年升高，青壯負擔日益沉重；一次性社福禮金也應徹底檢討。

柯文哲說，要人民守法，政府要先守法。根據釋字第391號解釋「立法機關不得為增加支出之提議」。如果台北市議會要重發敬老金，要先說明錢要從哪裡來？否則此例一開，以後議會想要大撒幣，搶自己的選票，就可以隨便喊價，要求縣市政府埋單。

另外，根據監察院2019年的調查報告，地方政府財政狀況普遍欠佳，卻每年發放重陽敬老金，5年增幅高達8成，光是107年全台就發了89億。監察院早已要求衛福部要督促各縣市政府檢討，如今，全台各縣市長還是在重陽節挨家挨戶用紅包袋發錢給長者，借錢舉債，「用你的錢買你的票，典型的債留子孫！」

柯也說，台灣超高齡社會將在2025年到來，老年人口將多達469萬、扶老比高達30.9%，等於每3個年輕人要扶養1位老人。而臺北市目前65歲以上人口已有50萬2686人，老年人口比例很快就要突破20%，如果普發長者敬老金，明年至少要發10.8億、後年是11.1億，2028年會超過13億、2031年14億，這是年輕人扶不起的未來。

最後，柯也提到，照顧長者不是只有在重陽節這一天，更長久的長者照護系統必須先建立。光是社會局的老人福利服務支出，就從他上任前的27億增加到109年的58億，市府增加老人日間照護地點、補助九成左右長者每年9912元的健保費、增設長者專屬運動場域、增加捷運站出入口電扶梯，要讓台北真正成為高齡友善的城市。

柯說，一個禮拜後，台北市議會要為台灣寫下什麼樣的歷史？是一群進步的議士朝著促進國家社福政策，有規畫、有理想的前進，不計較選票流失？ 還是集體的墮落、為爭取選票而妥協？「北市不能走回頭路！」